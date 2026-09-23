Casa tech senza spendere un capitale: con 10 euro trasformi completamente il tuo immobile

Il lancio è avvenuto lunedì 21 settembre 2026 e il prodotto, già segnalato da Xataka Smart Home, punta su tre cose molto concrete: prezzo basso, controllo da app e monitoraggio dei consumi. In pratica, un modo semplice per rendere più comoda la casa senza sostituire gli apparecchi già presenti.

Il nuovo Xiaomi Smart Plug 4 è una presa smart compatta. Le misure dichiarate sono 52 x 41 x 57,6 millimetri, quindi l’ingombro è ridotto e l’uso nelle prese di casa dovrebbe essere piuttosto semplice. Il funzionamento è quello classico: si collega alla presa un dispositivo tradizionale — una lampada, un ventilatore, una stufa elettrica o un piccolo elettrodomestico — e lo si può comandare anche da remoto.

Non è una rivoluzione nel mondo della domotica domestica, certo. Ma Xiaomi punta su un formato pratico e su funzioni ormai molto richieste anche da chi non ha una casa piena di dispositivi connessi. Accendere una luce prima di rientrare, spegnere un apparecchio lasciato acceso, programmare un dispositivo che consuma molto: sono gesti diventati comuni. Qui il punto, come sottolinea la testata spagnola, è farlo con un accessorio dal costo molto contenuto.

Mi Home, WiFi 2,4 GHz e pieno inserimento nell’ecosistema Xiaomi

Lo Smart Plug 4 si collega alla rete di casa tramite WiFi 6 sulla banda 2,4 GHz, quella più usata nei prodotti per la casa connessa perché copre meglio gli ambienti rispetto ai 5 GHz, anche se è meno veloce. Per una presa intelligente, però, la velocità non è il tema centrale: conta soprattutto che il collegamento sia stabile. E su questo Xiaomi segue una strada già vista in molti prodotti simili.

Una presa intelligente compatta collegata alla presa a muro, ideale per controllare e monitorare i consumi degli elettrodomestici di casa.

La gestione passa dall’app Mi Home, il punto di riferimento per i dispositivi dell’ecosistema Xiaomi. Chi ha già lampadine, videocamere, sensori o robot aspirapolvere del marchio può quindi aggiungere la nuova presa nello stesso spazio digitale, senza dover saltare da un’app all’altra. Da lì si può accendere e spegnere da remoto il dispositivo collegato, controllarne lo stato e inserirlo in routine più ampie. Per esempio: una lampada che si accende al tramonto, oppure uno scaldino che si spegne da solo dopo un certo tempo.

C’è anche un comando fisico, dettaglio piccolo ma utile. Con una doppia pressione sul pulsante integrato, secondo quanto riportato, si può avviare un conto alla rovescia per lo spegnimento senza prendere in mano lo smartphone. In cucina, in salotto, o mentre si sta uscendo di casa di fretta: una di quelle funzioni che sembrano secondarie, finché non servono davvero.

Consumi sotto controllo e automazioni per tagliare gli sprechi

Uno degli aspetti più interessanti dello Xiaomi Smart Plug 4 è il monitoraggio dei consumi elettrici. La presa permette di vedere quanta energia usa il dispositivo collegato, dando così un’idea più chiara di quali apparecchi pesano di più sulla bolletta. Non è un dettaglio da poco, soprattutto in una fase in cui il costo dell’energia resta una voce delicata per molte famiglie.

Con questi dati, l’utente può scegliere meglio quando usare certi elettrodomestici, magari concentrandone l’accensione nelle fasce orarie più convenienti, se previste dal contratto. Una stufa elettrica, un boiler o una lampada da esterno possono essere programmati con orari precisi, evitando accensioni inutili e dimenticanze. La promessa di Xiaomi è questa: non solo comando a distanza, ma una gestione più attenta degli apparecchi di casa.

Poi ci sono le automazioni, l’altro punto forte. Attraverso Mi Home si possono creare routine per accendere e spegnere dispositivi in orari stabiliti, oppure collegare la presa ad altri prodotti dell’ecosistema. Può reagire a un sensore, a un orario o a una condizione scelta dall’utente. Niente di complicato, almeno nelle intenzioni: l’obiettivo è portare funzioni smart anche su oggetti che, di loro, hanno soltanto una spina.

Prezzo in Cina, attesa per l’Europa e confronto con i vecchi modelli

In Cina il nuovo Xiaomi Smart Plug 4 è già in vendita a 49 yuan, circa 7,60 euro al cambio attuale. Al momento non ci sono indicazioni ufficiali sull’arrivo in Italia o nel resto d’Europa. Sarebbe però una possibilità concreta, visto che le precedenti generazioni di prese smart Xiaomi sono state vendute anche sui mercati europei.

Il prezzo finale, in caso di lancio europeo, potrebbe cambiare per tasse, distribuzione e garanzie locali. Secondo le prime stime riportate da Xataka Smart Home, il dispositivo potrebbe arrivare intorno ai 10 euro, una cifra che lo renderebbe competitivo tra le prese intelligenti low cost. Solo con listini e specifiche europee si potrà fare un confronto vero con i modelli già presenti nei negozi italiani.

Rispetto alle versioni precedenti, il nuovo modello sembra puntare su un pacchetto più completo: dimensioni ridotte, integrazione con Mi Home, controllo dei consumi e supporto alla rete WiFi 6 a 2,4 GHz. Per chi ha già prodotti Xiaomi in casa, l’idea è quella di aggiungere un accessorio senza complicazioni. Per tutti gli altri, il messaggio è ancora più semplice: spendere poco per rendere “intelligente” qualcosa che, fino a ieri, aveva solo una spina.