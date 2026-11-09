Tornano le case a 1 euro, alcune città ne hanno tante disponibili: come aderire

L’obiettivo è recuperare immobili vuoti da anni e frenare il degrado in un paese che oggi conta poco più di 700 residenti. L’amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Gentili non comprerà gli edifici: farà da tramite tra i proprietari, spesso lontani dal paese o emigrati all’estero, e chi accetterà di ristrutturarli. Il prezzo è simbolico, questo va chiarito subito. La vera partita si gioca sui lavori, sulle garanzie e sui tempi da rispettare.

L’iniziativa sulle case a 1 euro a Bracca non nasce da una campagna calata dall’alto, ma da una richiesta arrivata al municipio. Alcuni proprietari di immobili ormai inutilizzati avevano chiesto di cedere le abitazioni direttamente al Comune. Una strada che l’amministrazione non ha ritenuto praticabile.

“Quegli edifici sono comunque da ristrutturare e il Comune oggi non ha necessità di nuovi spazi”, ha spiegato il sindaco Giacomo Gentili, mettendo a fuoco il punto della questione. Da qui l’idea di far diventare il municipio un punto di incontro: da una parte famiglie che non usano più quelle case ma continuano a pagare tasse, piccole manutenzioni e obblighi di sicurezza; dall’altra privati, associazioni o imprese interessati a investire su un immobile in Val Serina, sapendo però che i costi veri non finiscono certo con l’euro iniziale.

Il fine è doppio: alleggerire i proprietari e restituire decoro al paese, dove le case chiuse raccontano anche a colpo d’occhio lo spopolamento che ha colpito molti centri di montagna. Secondo le prime stime del Comune, gli immobili coinvolti non dovrebbero essere più di una ventina. Pochi, sulla carta. Ma in un paese di 708 abitanti, anche il recupero di alcune case può cambiare il volto di una via, di una piazzetta, di un nucleo rimasto fermo per anni.

Regole chiare: proprietari, acquirenti e Comune garante

Il regolamento comunale prevede prima di tutto la raccolta delle manifestazioni di interesse dei proprietari disposti a vendere. Saranno loro a indicare gli immobili da mettere a disposizione al prezzo simbolico di 1 euro. Solo dopo le verifiche, le case saranno pubblicate sul sito del Comune di Bracca e sui canali social istituzionali. Il passaggio, però, non è sempre lineare. In molti borghi le abitazioni ferme da decenni hanno proprietà divise tra più eredi, magari residenti in città diverse o all’estero. Serve l’accordo di tutti.

Una casa chiusa e da recuperare in un vicolo di borgo di montagna, immagine simbolo del piano delle case a 1 euro a Bracca.

Ed è qui che il ruolo del Comune diventa delicato: non proprietario degli immobili, ma garante del percorso, dalla disponibilità alla vendita fino al rispetto degli impegni presi da chi acquista. Gli acquirenti potranno essere privati cittadini, ma anche associazioni, ditte o agenzie. L’amministrazione guarda con interesse anche a realtà sportive, culturali o di volontariato capaci di ridare una funzione a spazi oggi chiusi. “L’amministrazione farà da garante”, ha ribadito Gentili. In altre parole, l’operazione non dovrà ridursi a un passaggio di proprietà a basso costo per poi lasciare tutto com’era.

Non basta un euro: fideiussione, rogito e lavori pesano sul conto

Il prezzo di 1 euro è quello che attira l’attenzione, ma non è il costo reale dell’operazione. Chi acquista una delle case a 1 euro a Bracca dovrà versare al Comune una fideiussione da 10.000 euro, pensata come garanzia dell’impegno a ristrutturare l’immobile. È una tutela per l’ente e, allo stesso tempo, un modo per evitare candidature senza una reale capacità di intervento.

A questa somma si aggiungono le normali spese di una compravendita: il rogito notarile, le imposte e gli eventuali costi tecnici iniziali. Nelle vendite tra privati, l’imposta di registro viene calcolata sul valore catastale dell’immobile, con un importo minimo di 1.000 euro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale. Le cifre cambiano da caso a caso, ma vanno considerate prima di presentare una proposta.

La voce più pesante resta comunque la ristrutturazione. Molti edifici sono disabitati da anni, alcuni in condizioni difficili: possono servire interventi strutturali, rifacimento del tetto, nuovi impianti, serramenti, adeguamenti energetici e pratiche edilizie. Prima di muoversi, il passo più prudente è un sopralluogo con un tecnico. Un geometra o un architetto può valutare, documenti alla mano, se l’investimento regge davvero.

Scadenze strette: progetto in 6 mesi, lavori finiti in 3 anni

Il regolamento sulle case abbandonate di Bracca fissa tempi precisi per chi compra. Entro sei mesi dal rogito, l’acquirente dovrà presentare un progetto esecutivo dei lavori. Non basta quindi dire di voler recuperare l’immobile: serve un piano concreto, con interventi definiti e autorizzazioni da avviare. Il termine finale è di tre anni dall’acquisto per chiudere la ristrutturazione.

Solo rispettando questa scadenza l’acquirente potrà dimostrare di avere mantenuto gli impegni presi. In caso contrario, la fideiussione sarà lo strumento di garanzia previsto dal Comune. È questo il punto che distingue l’iniziativa da una semplice vendita agevolata. Bracca prova così a usare la formula delle case a 1 euro non come scorciatoia immobiliare, ma come leva per recuperare il patrimonio edilizio già esistente.

Un modello visto anche in altri piccoli centri italiani, con risultati diversi da paese a paese. Qui, in Val Serina, la scommessa è limitata nei numeri ma concreta: rimettere mano alle case vuote, riportare cura nei nuclei abitati e, se possibile, attirare nuovi progetti in un paese che non vuole lasciare l’abbandono come unica eredità.