CASHBACK DA 100 EURO sul Samsung Galaxy S23 FE: l'offerta è ASSURDA

Vuoi cambiare smartphone e sei alla ricerca di un dispositivo innovativo e super prestante? Abbiamo quello che fa per te! Oggi il Samsung Galaxy S23 FE è disponibile su Amazon a soli 399 euro grazie ad un cashback da 100 euro da riscuotere al momento dell’acquisto.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile di questa occasione speciale!

Samsung Galaxy S23 FE: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S23 FE si caratterizza per il supporto dell’Intelligenza Artificiale di Google che rende tantissime operazioni più efficienti che mai. Ad esempio potrai modificare facilmente le tue foto, ottenere una traduzione in tempo reale durante le chiamate, convertire le note vocali in testo e riassumerle in un attimo.

Questo modello ha una resistenza elevata grazie alla protezione anteriore e posteriore Corning Gorilla Glass 5. In più il grado di protezione IP68 di resistenza alla polvere e all’acqua lo rende ancora più durevole nel tempo.

I tuoi scatti saranno sempre indimenticabili con la fotocamera ad alta risoluzione che cattura anche i dettagli più piccoli, che risaltano sul display Dynamic AMOLED 2X anche in condizioni di luce variabile. Inoltre la Protezione Occhi riduce la luce blu per affaticare meno la vista quindi si utilizza lo smatphone al buio. Per finire, con la funzionalità Nightography potrai ridefinire i tuoi scatti in condizioni di scarsa illuminazione, grazie a colori vividi e alla riduzione del rumore.

