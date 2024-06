Cashback da 150 EURO sul Samsung Galaxy S24+: l'affare è IMPERDIBILE

Amazon ha lanciato un’offerta strepitosa su uno degli smartphone più innovativi del momento! Si tratta del Samsung Galaxy S24+, oggi disponibile a soli 699 euro grazie ad un mega sconto del 19% ed un ulteriore cashback di 150 euro se effettui l’ordine entro il 24 giugno.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere è davvero unica!

Samsung Galaxy S24+: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S24+ è uno degli smartphone più all’avanguardia del momento, ed oggi lo trovi su Amazon ad un prezzo davvero strepitoso!

Si contraddistingue per un nuovo e più ampio schermo QHD+ con la risoluzione più alta mai vista su un dispositivo Galaxy. Inoltre risulta super resistente grazie all’Armor Aluminum migliorato che lo protegge dai danni e al grado di protezione IP68 contro acqua e polvere. Questo vuol dire che potrai portarlo sempre con te nelle tue avventure all’aria aperta, e persino al mare o in piscina.

Anche tutti tuoi scatti saranno impeccabili grazie alla straordinaria fotocamera da 50MP: puoi ingrandire con lo zoom 2x o 3x e scattare foto ottimizzate con dettagli vividi grazie all’AI che mantiene alta qualità delle immagini. Allo stesso tempo la sua batteria da 4.900 mAh ti permette di giocare, guardare video e dedicarti a tutto ciò che vuoi senza preoccupazioni per un’intera giornata.

