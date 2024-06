Cashback di 200 EURO sul Samsung Laptop Galaxy Book4: offerta BOMBA!

Sei alla ricerca di un pc portatile adatto sia in ufficio che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo bomba! Parliamo del Samsung Laptop Galaxy Book4, oggi disponibile su Amazon a soli 749 euro grazie ad uno sconto del 21% ed un ulteriore Cashback di 200 euro se effettui l’ordine entro il 24 giugno.

La spedizione è gratuita con consegna con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offertona del genere è davvero unica!

Samsung Laptop Galaxy Book4: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Laptop Galaxy Book4 è un vero e proprio concentrato di potenza grazie al nuovo processone Intel Core 5 che offre prestazioni ottimizzate ed operazioni super fluide.

È leggerissimo e sottile quindi risulta facile da trasportare grazie ad un corpo interamente in metallo con un peso di poco inferiore a 1,6 kg. È dotato di un ampio display da 15,6″ che offre immagini sullo schermo in alta definizione con dettagli nitidi e super realistici.

La connettività è un altro punto di forza del laptop in quanto possiede un’ampia gamma di porte integrate per soddisfare le tue esigenze: puoi collegare i tuoi dispositivi esterni tramite HDMI v1.4, due porte USB-A e due USB-C, uno slot microSD e una porta RJ45 per connessioni LAN ad alta velocità.

Per finire, l’autonomia è elevatissima tanto che potrai utilizzarlo per una giornata intera senza nessuna preoccupazione. Inoltre, per un rapido pieno di energia, puoi utilizzare il caricatore leggero e portatile.

