Casio G-SHOCK solidi e resistenti: le migliori offerte sotto 200 euro

Nonostante gli smartphone, gli orologi stanno tornando alla grande. Sia sotto forma di classici segnatempo analogici, sia sotto forma di smartwatch dalla mille funzioni. C’è una marca che da 80 anni è sempre stata sulla cresta dell’onda, che ha rivoluzionato il settore con i suoi mitici orologi digitali. E’ la giapponese CASIO che con i suoi G-SHOCK ha prodotto una serie di orologi digitali pensati per lo sport e il tempo libero, solidi, resistenti, pieni di funzioni e dalle linee aggressive. Vediamo cosa Amazon offre sotto 200 euro!

G-SHOCK da Aviatore GM-2100CB-1AER MENO 23%

Movimento al quarzo con batteria dalla durata di circa 3 anni, illuminazione LED del quadrante tramite tasto laterale, cronometro dall’accuratezza di 1 centesimo di secondo per misurazione fino a 24 ore, timer per il conto alla rovescia e possibilità di impostare fino a 5 allarmi giornalieri e calendario automatico.

Resistente all’acqua fino a 200 metri di profondità. Casio G-Shock Classic GM-2100CB-1AER 175,36 invece di 229 euro.

G-SHOCK solare GW-7900B-1ER MENO 11%

Cassa e cinturino in resina nera. Funzione ora digitale. Quadrante e lunetta neri. Illuminatore automatico. Resistente agli urti con vetro minerale. Sistema di energia solare. 5 allarmi giornalieri. Ricezione del segnale in radiofrequenza DCF / MSF / WWVB / JJY / BPC. Resistente all’acqua fino a 200 metri. Casio G-SHOCK GW-7900B-1ER MENO 11%, 132 euro invece di 149 euro.

G-SHOCK GBD-200-2ER quasi smartwatch MENO 23%

Movimento al quarzo, analogico/digitale, cassa in resina blu 46mm, bluetooth per avere le notifiche del telefono sul polso, super-auto led light, antiurto, steptracker, sensore di accelerazione, training log, training planner, training analysis, cronometro – 1/100 sec – 100 ore, lap memory 100, 5 timer, 4 allarmi giornalieri, fvetro minerale, cinturino in resina, resistenza all’acqua 20atm. G-SHOCK GBD-200-2ER MENO 23% 115,20 euro invece di 149,90 euro.

G-SHOCK GA-B001G-1AER MENO 28%

Questo orologio è dotato di tecnologia Bluetooth Smart, che consente di sincronizzare l’orologio con il proprio smartphone per visualizzare l’ora corretta. Inoltre, dispone di un illuminatore super luminoso che rende facile leggere l’ora anche al buio. La resistenza agli urti garantisce che l’orologio rimanga protetto anche in situazioni estreme. La cassa in resina rinforzata con carbonio e il vetro minerale garantiscono la durabilità e la resistenza all’usura. G-SHOCK GA-B001G-1AER MENO 28%, 107,49 euro invece di 149 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.