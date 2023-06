Casio MQ-24UC-3BEF, l'orologio al quarzo CLASSICO ma pieno di BRIO

L’orologio Casio MQ-24UC-3BEF è un orologio casual dal design semplice e classico. Con un cinturino in resina di colore nero e un quadrante di forma rotonda, questo orologio si adatta perfettamente a qualsiasi stile e occasione. Un ottimo prodotto per coloro che cercano un orologio semplice, funzionale e dal prezzo accessibile, e che potete fare vostro con appena 20€, grazie allo sconto su Amazon del 42%.

L’orologio Casio MQ-24UC-3BEF è regalato su Amazon

Il quadrante dell’orologio è di colore bianco con numeri arabi neri ben visibili e indici a bastoncino per indicare le ore. Le lancette argentate offrono una facile lettura dell’ora. La cassa dell’orologio è realizzata in resina, che lo rende leggero e resistente.

L’orologio Casio MQ-24UC-3BEF è alimentato da un movimento al quarzo preciso e affidabile. È dotato di una funzione di visualizzazione dell’ora analogica a tre lancette per un’indicazione chiara delle ore, dei minuti e dei secondi.

Questo orologio è resistente all’acqua fino a 30 metri, il che significa che può essere indossato senza problemi durante le attività quotidiane come lavarsi le mani o resistere a brevi spruzzi d’acqua. L’orologio Casio MQ-24UC-3BEF è ideale per l’uso quotidiano o come orologio da polso di riserva. Con la sua combinazione di stile classico e funzionalità essenziali, è un orologio che si adatta a qualsiasi occasione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.