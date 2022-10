Cassa Bluetooth 30W con luci e bassi potenti: il coupon di 100€ fa crollare il prezzo

Suono incredibile surround stereo a 360°, potenza di 30 W, questo dispositivo offre bassi potenti e coinvolgenti e alti chiari ed equilibrati, zero distorsione e illuminazione RGB che può essere modificata con la musica. Un gadget davvero molto interessante, perfetto per animare le tue serate con gli amici o le feste. A maggior ragione oggi che con l’offerta pazzesca su Amazon puoi acquistarlo a soli 39€, ovverosia ben 100 euro in meno dal prezzo di listino indicato sulla pagina. Ti basta semplicemente cliccare su Aggiungi al carrello, e in automatico un coupon di cento euro si attiverà e verrà applicato al prezzo del prodotto.

Cassa Bluetooth 30W con giochi di luce, super sconto

Gli altoparlanti wireless cilindrici con bluetooth sono ben costruiti, dalle dimensioni di una lattina e sono dotati di una piccola tracolla staccabile per un facile trasporto, ideali per attività all’aperto come ciclismo, escursionismo, alpinismo e campeggio, e possono soddisfare le tue esigenze durante il giorno. In tutti i casi ti offrono un suono surround stereo a 360 °, con qualità HiFi. L’altoparlante offre un suono coinvolgente con bassi ricchi, alti e profondi, suono dinamico. Il microfono integrato supporta le chiamate in vivavoce, così puoi parlare liberamente e chiaramente.

Dotato del più recente Bluetooth 5.0, questo altoparlante Bluetooth offre una maggiore gamma wireless, l’audio chiaro viene trasmesso ininterrottamente e c’è una connettività Bluetooth più veloce per collegare facilmente il tuo telefono, laptop, computer, Mac e altri dispositivi Bluetooth. L’altoparlante offre un suono coinvolgente con bassi ricchi, alti e profondi, suono dinamico. Goditi ottima musica e spettacoli di luci sempre e ovunque. Nel dettaglio: 7 tipi di colori chiari, 6 tipi di modalità di illuminazione, per soddisfare le esigenze di diverse parti.

Non solo un casse bluetooth per feste, ma anche una luce notturna e una luce da palcoscenico.

NOTABRICK cassa bluetooth with Light è l’ideale per feste all’aperto e incontri con la famiglia e gli amici.

Con una capacità della batteria di 3000 mAh, abbastanza a lungo per qualsiasi attività all’aperto. La classificazione IP67 assicura che l’altoparlante sia completamente impermeabile e resistente alla polvere, completamente sommergibile fino a 30 minuti, e può essere trasportato per nuotare. Le luci vibranti rimbalzeranno, cambieranno e brilleranno al ritmo della tua musica. Più forte è il senso del ritmo, più forte è il battito del radiatore. Un bel gadget che puoi fare tuo oggi a soli 39€, sfruttando lo sconto assurdo di 100 euro che in automatico verrà applicato al prezzo al momento di andare alal cassa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.