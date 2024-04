Cassa Bluetooth Bose: oggi lo SCONTO è davvero FORMIDABILE

Una cassa Bluetooth compatta che riesca a emettere un suono di qualità senza distorsioni non è semplice da trovare a un prezzo competitivo, specialmente se vogliamo optare per dei marchi più famosi e diffusi sul mercato. Oggi però la musica cambia, perché su Amazon troviamo una clamorosa offerta che riguarda un prodotto di Bose. Lo speaker Bose SoundLink Micro è acquistabile solo per oggi col 24% di sconto, al prezzo finale che si attesta sui 98,99€. Un’offerta così non puoi lasciartela sfuggire così facilmente, approfittane ora!

Cassa Bluetooth Bose: oggi su Amazon lo sconto è davvero eccellente

Questo prodotto di Bose si presenta subito come molto compatto e allo stesso tempo potente, riuscendo a produrre un suono forte e chiaro con dei bassi profondi e immersivi. Dispone infatti di un trasduttore fatto appositamente per questo intento e dei radiatori passivi che riescono a generare un suono sempre nitido e bilanciato. Il cinturino di cui è dotato è estremamente resistente agli strappi e puoi agganciare la cassa in maniera molto semplice allo zaino, al manubrio o ad altro in maniera estremamente affidabile.

Parliamo di una cassa Bluetooth che estremamente robusta anche per le gite fuori porta, col rivestimento in gomma che la protegge efficacemente dalle ammaccature, incrinature e graffi di ogni tipo. In più, la finitura morbida coprirà praticamente ogni segno. Il prodotto è rigorosamente impermeabile IP67 ed è testato rigorosamente per soddisfare questi particolari standard, così da poterne usufruire anche se le temperature sono estreme. Riguardo la batteria, potrai usufruire fino a 6 ore consecutive di musica grazie a una straordinaria autonomia.

Acquista ora questo straordinario speaker Bluetooth su Amazon: Bose SoundLink Micro è disponibile solo per oggi con una detrazione del 24%, al prezzo finale di 98,99€.

