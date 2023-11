La cassa che cambia colore a ritmo di musica è finalmente in OFFERTA: non attendere il Black friday

Dai colore alla tua giornata con questa cassa bluetooth ELEHOT, capace di cambiare colore a ritmo di musica, fino a 4 tonalità ma anche l’opzione multicolore. Oltre alla funzione bluetooth, puoi riprodurre musica tramite una penna USB o scheda Micro SD. Solo oggi la paghi 22,99 euro grazie alla combo sconto di partenza del 7% + coupon di 3€ applicabile con una semplice spunta.

Cassa bluetooth ELEHOT: le caratteristiche

Grazie alle diverse modalità di luce che cambiano a ritmo di musica tramite i LED integrati per riprodurre scenari diversi, potrai dare vita a spumeggianti party, ravvivare noiose feste, vivere momenti indimenticabili in spiaggia. Porta la tua musica sempre con te grazie al design compatto e leggero. Pratico da mettere in borsa o nello zaino, per godere della musica che preferisci quando lo desideri. Altoparlante hi-fi ad alte prestazioni integrato, struttura full-range one speaker 10W. Surround stereo a 360°, gli alti sono chiari ed equilibrati, i bassi profondi e potenti senza distorsioni per una riproduzione fedele del suono.

Tecnologia true wireless stereo che permette di accoppiare tra di loro due dispositivi audio via bluetooth, per amplificare la tua musica all’ennesima potenza. Interfaccia AUX standard da 3.5mm, micro SD o driver USB fino a 32GB per ascoltare le tue canzoni da MP3/MP4; il microfono incorporato consente di effettuare chiamate in vivavoce. Trasmissione bluetooth senza fili fino a 10 metri per collegare comodamente tutti i tuoi dispositivi smartphone, tablet, MP3/MP4 quando e dove preferisci. Dotato di ripresa automatica della riproduzione. Infine, vanta la ricarica rapida e la durata fino a 8h. Il cavo di ricarica USB può essere collegato direttamente al computer o alla presa di corrente o a un powerbank. Così lo avrai sempre disponibile.

La cassa bluetooth ELEHOT solo oggi la paghi 22,99 euro grazie alla combo sconto di partenza del 7% + coupon di 3€ applicabile con una semplice spunta.

