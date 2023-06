Cassa bluetooth impermeabile Makibes: è piccola, ma la sua POTENZA e batteria ti stupiranno

La cassa bluetooth Makibes è un altoparlante senza fili portatile che offre un’esperienza audio potente e impermeabile. Con una potenza di 40W, questo altoparlante offre un suono chiaro e bilanciato per un’ampia gamma di generi musicali. Un piccolo concentrato di tecnologia che oggi puoi accaparrarti a metà prezzo, ovverosia a 39€, grazie al coupon del 50% da spuntare e applicare sulla pagina del prodotto. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Cassa bluetooth Makibes: piccola ma potente

La sua certificazione IPX7 lo rende resistente all’acqua, consentendoti di utilizzarlo in diverse situazioni, come in piscina, in spiaggia o sotto la doccia, senza preoccuparti di danneggiarlo. L’effetto Tri-Bass offre bassi profondi, medi chiari e alti nitidi, per un’esperienza audio immersiva. Puoi personalizzare le impostazioni audio in base alle tue preferenze musicali.

La cassa Makibes supporta la connessione NFC, che ti permette di collegare facilmente il tuo smartphone o altri dispositivi compatibili con un semplice tocco. Con una durata della batteria fino a 18 ore, puoi goderti la tua musica per lungo tempo senza dover ricaricare frequentemente l’altoparlante. È dotato anche di un microfono integrato, che ti consente di rispondere alle chiamate in vivavoce.

Compatibile con smartphone, computer e altri dispositivi Bluetooth, il Makibes Cassa Bluetooth Impermeabile offre una connessione stabile e affidabile per goderti la tua musica ovunque tu vada. La, cassa, dunque, è l’ideale per chi cerca un altoparlante versatile da utilizzare in diverse situazioni, sia all’interno che all’esterno. Un gioiellino che oggi puoi accaparrarti a metà prezzo, ovverosia a 39€, grazie al coupon del 50% da spuntare e applicare sulla pagina del prodotto. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

