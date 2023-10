Cassa Bluetooth impermeabile con luce LED: RISPARMIA ORA e portala dove vuoi

La cassa bluetooth che presentiamo in offerta oggi è ideale per portarla dove si vuole, anche al mare, senza preoccuparsi che si danneggi. Si tratta della Cassa Bluetooth con Impermeabile IPX7, potenza 24W Subwoofer, Luce LED che ravviva l’atmosfera, e vari collegamenti Micro SD/AUX/Chip DSP. Oggi la prendi con lo sconto del 5% e la paghi solo 40,84 euro!

Cassa bluetooth impermeabile GEEKTOP: tutti i vantaggi!

Scopriamo meglio la GEEKTOP Cassa Bluetooth impermeabile. Non si tratta della solita mini cassa che trovi anche nei negozi dozzinali. Questa infatti è dotata di un codice proprietario e di algoritmi personalizzati che lavorano insieme per offrire 3 suoni DSP commutabili. In default troverai un suono impostato su medio. L’Impermeabilità IPX7 ti consente di usarlo quando vai al mare, quando fai workout anche sotto la pioggia. Inoltre, è molto robusto quindi anche in caso di cadute o di urti, reggerà molto bene.

Ottimo poi il suono: surround stereo a 360°, offre bassi potenti e coinvolgenti e alti chiari ed equilibrati, zero distorsione. Collegate due spearker bluetooth contemporaneamente da 24W per un’esperienza totale di 48W. Grazie alla luce led posta in alto, potrai ravvivare l’atmosfera durante piacevoli pic nic o al campeggio, anche perché si muovono in base alla musica. Ottima l’autonomia: dura fino a 12 ore di riproduzione continua. Ha anche un microfono incorporato per le chiamate in vivavoce. Supporta anche i principali assistenti vocali: Siri, Alexa, Google Assistant!

Otterrai tutto questo e altro ancora con un costo di soli 40,84 euro grazie allo sconto del 5%! Tante funzioni utili in una piccola cassa dalle dimensioni davvero irrisorie: ‎7,6P x 24,2l x 7,6H cm. Oltre alla forma cilindrica che rende facile trasportarlo anche in marsupi o zainetti.

