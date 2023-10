A questa cassa bluetooth puoi attaccarci pure microfono e chitarra: approfitta dello sconto!

La cassa bluetooth JBL PartyBox non è il solito speaker che trovi in giro. Puoi davvero ravvivare la festa in molti modi: infatti, è dotata anche di ingresso per Microfono e Chitarra, quindi è possibile amplificare il suono di uno strumento o di un microfono per esempio quando ci si diletta col karaoke. Inoltre, non temerai pioggia o polvere, pertanto può essere usata anche per party sulla spiaggia, sagre su terra battuta, ecc. Si illumina con magnifici colori che si sincronizzano alla musica. Oggi la paghi 299 euro con lo sconto del 25%!

Cassa bluetooth JBL PartyBox: le caratteristiche

La cassa bluetooth JBL PartyBox 110 offre giochi di luce dinamici che ravviveranno la tua festa con uno spettacolo di luci dinamico che si sincronizza al ritmo della musica per farti ballare ovunque sei. Come detto, puoi usarlo anche in spiaggia o in piscina, grazie alla protezione IPX4 resistente agli schizzi e alla polvere. Ottima anche l’autonomia fino a 12 ore e una batteria ricaricabile integrata. Connetti due casse PartyBox senza fili con la funzionalità TWS.

Puoi collegarci il microfono e la chitarra per divertirti con un mini-concerto o il karaoke. O trasmetti la tua playlist via Bluetooth, da una chiavetta USB o tramite cavo aux. Insomma, tante opzioni di divertimento. Questo il contenuto della confezione: 1 x JBL PartyBox 110 Altoparlante Bluetooth con Luci, JBL Pro Sound, Cavo di Alimentazione CA, Guida Rapida. Potenza 160 Watt, lo porti dove vuoi grazie alla grandezza di 154,6 Millimetri e il peso di circa 12 kg!

Ravviva la tua festa con la cassa bluetooth JBL PartyBox 110. Oggi la paghi 299 euro con lo sconto del 25%!

