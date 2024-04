Cassa Bluetooth JBL: uno SCONTO del genere è da sfruttare SUBITO

Per ogni tua gita fuori porta o per un semplice ascolto dei tuoi brani preferiti, necessiterai senz’altro di un dispositivo che ti possa garantire una buona resa e che soprattutto abbia un’ottima autonomia. Oggi su Amazon è in offerta una straordinaria cassa Bluetooth portatile di JBL, modello GO 3 che, ancora per pochissime ore, la troverai disponibile col 42% di sconto a un prezzo finale di soli 25,99€.

Cassa Bluetooth JBL GO 3: il prezzo di oggi è senza eguali

Questa cassa ha dei bassi particolarmente corposi e puoi portarla praticamente ovunque usufruendo sempre di un’ottima qualità audio collegandola a qualsiasi dispositivo tu voglia, che sia un tablet o uno smartphone. Il suo design è compatto e decisamente variopinto, così come il suo tessuto e gli inserti. Lo speaker Bluetooth riesce quindi a occupare pochissimo spazio, combinando un look inconfondibile e una compattezza davvero impressionante.

È super resistente ad acqua e polvere grazie alla certificazione IPX67, il che la rende perfetta per ogni nostra uscita senza doverci preoccupare che si rompa nel momento in cui c’è qualche repentino cambiamento atmosferico non previsto. L’autonomia è il vero fiore all’occhiello di questo dispositivo portatile: con una sola ricarica, riesce a offrire fino a 5 ore consecutive di riproduzione musicale in streaming da qualsiasi dispositivo. Insomma, un vero e proprio alleato che non ci farà mai mancare la musica in ogni cosa che facciamo.

Acquista subito questo straordinario prodotto su Amazon: ancora per poche ore è disponibile sulla piattaforma di e-commerce col 42% di sconto, con il prezzo finale fissato a 25,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.