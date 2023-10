Pic nic noioso? Con questa mini cassa bluetooth in OFFERTA farai ballare anche gli animali!

Diciamocela tutta: quante volte partecipiamo a giornate al mare o gite fuori porta noiose? A tal punto che, addirittura, non vediamo l’ora di tornare a casa? Beh, un po’ di musica riesce sempre a ravvivare ogni occasione. E con questa mini cassa bluetooth JBL Xtreme 3 sicuramente ci riuscirai! Essendo resistente ad acqua e polvere grazie alla certificazione IPX67 potrai portarla anche al mare, al lago o vicino a un torrente. Inoltre, la comoda tracolla e le dimensioni ridotte non ti faranno pesare di portarla con te ovunque. Oggi la paghi solo 199,99 euro grazie al mega sconto del 39%!

Mini cassa bluetooth JBL Xtreme 3: le caratteristiche

Se sei ancora qui a leggere e cercare info su questa mini cassa bluetooth JBL Xtreme 3, allora vuol dire che non sei ancora del tutto convinto. Grazie alla tracolla e al peso leggero, per esempio, potrai anche appenderla su un albero o sul chiodo in un muro per avere un suono che arrivi dall’alto e si senta meglio. Autonomia fino a 15 h di uso continuo, pertanto non dovrai temere che si scarichi. La porti dove vuoi grazie alle dimensioni molto ridotte pari a 19,6P x 20,4l x 33,4H cm.

Non dovrai temere di portarla dove vuoi, perché, come detto, è Portatile e resistente ad acqua e polvere: grazie alla certificazione waterproof e dustproof IPX67. Inoltre, vanta anche un apribottiglie incorporato, quindi puoi aprire le tue bevande anche senza rovinarti i denti o portare con te il cavatappi! Molto utile poi la funzione PartyBoost, tramite la quale puoi abbinare due o più diffusori compatibili con JBL PartyBoost per ottenere un effetto stereo e accendere la tua festa ovunque sei, in spiaggia, ad un pic-nic o a bordo piscina! Ma anche nel giardino di casa per una festa, senza bisogno di portare fuori lo stereo o le casse. Avendo comunque sempre rispetto dei vicini, of course.

Ora ti sei convint*? Speriamo di sì! Prendi la Mini cassa bluetooth JBL Xtreme 3, visto che oggi la paghi solo 199,99 euro grazie al mega sconto del 39%!

