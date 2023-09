Cassa bluetooth con luci led in OFFERTA: colora la tua musica

Straordinaria offerta su Amazon, che riguarda la cassa bluetooth LEFANDI. Parliamo infatti di un dispositivo che, grazie alla connessione bluetooth, puoi collegare a tanti dispositivi: Pc, tablet, smartphone, stereo, ecc. Inoltre, ha delle colorite luci a LED che renderanno il sound e tutto quanto stai facendo più divertente e vivace. Le dimensioni ridotte consentono di inserirla ovunque, anche negli spazi più angusti. Oggi la paghi con il 6% di sconto, a soli 33,99 euro!

Cassa bluetooth LEFANDI con LED: le caratteristiche

La cassa bluetooth LEFANDI con luci LED dispone di 2 altoparlanti full-range di alta qualità, in grado di fornire un suono chiaro e cristallino. Grazie alla tecnologia antimagnetica, la soundbar sopprime il rumore statico e altro, rende il suono più vivido e porta una fantastica esperienza audio dinamica. Come anticipato, con la tecnologia Bluetooth 5.0, gli altoparlanti del computer hanno un’ampia compatibilità e una connessione stabile. Inoltre, gli altoparlanti per pc possono essere utilizzati con qualsiasi dispositivo dotato di un jack audio standard da 3,5 mm.

E’ dotato anche di manopola multifunzione sensibile al tocco che aiuta a commutare la modalità Bluetooth / AUX, regolare il volume, commutare le modalità di luce, accendere / spegnere l’alimentazione. Ravviva la stanza grazie al fatto di emettere vivaci luci a LED. Ottima qualità del suono, che ti consentirà di lasciarti coinvolgere dalla musica, dai videogiochi, dagli eventi sportivi, dai film, dalle serie Tv e da quant’altro come mai prima. Puoi controllarlo agevolmente dal tuo smartphone scaricando l’apposita app. Le dimensioni sono molto compatte e si inseriscono bene in tutti gli spazi: ‎39,7 x 5,1 x 7,8 cm. Ciò significa anche che puoi portarla dove vuoi, pure perché pesa davvero molto poco: solo 800 grammi.

Insomma, tanti vantaggi in un’unica cassa, che oggi paghi solo 33,99 grazie allo sconto del 6%! I prodotti Lefandi sono estremamente competitivi grazie al loro straordinario rapporto qualità-prezzo!

