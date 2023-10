La cassa bluetooth resistente a TUTTO è di nuovo in OFFERTA: questa volta non fartela sfuggire!

Ti piace ascoltare la musica mentre fai la doccia ma non vuoi esporre lo smartphone al rischio di schizzi o all’umidità dei vapori? E magari lo stereo piccolo che usavi in passato è rotto da anni? Niente paura. Con questa offerta ti porti a casa, con soli 23,45 euro, una mini cassa bluetooth che puoi letteralmente mettere sotto la doccia! Oltre che portare in gita, al campeggio, in spiaggia e in altri posti senza la preoccupazione che possa rompersi o danneggiarsi! Parliamo infatti della cassa bluetooth NOTABRICK, 15W di potenza, con la funzione extra bassi attiva, impermeabile IPX6, perfino con Vivavoce Microfono-Con AUX, TF!

Cassa bluetooth NOTABRICK: le caratteristiche

Le sue dimensioni sono davvero irrisorie (6P x 21l x 6H cm) eppure a fronte di ciò ha un suono mozzafiato da 15 W senza distorsioni e dispone di alti alti, medi nitidi e bassi pieni. Resistente agli spruzzi, alla pioggia, alla polvere e alla sabbia; perfetto per la spiaggia, il bordo della piscina, l’auto, la barca e il golf cart. Va comunque ricordato che gli altoparlanti con classificazione IPX67 sono resistenti a lievi spruzzi d’acqua e schizzi, ma non possono essere parzialmente o completamente immersi nell’acqua. Quindi non bisogna esagerare!

Dotata di slot per schede TF (supporta il formato WAV / FLAC / APE / MP3), porta di ingresso AUX da 3,5, Type-C (ricarica rapida) e un cordino per il tempo libero, l’intrattenimento, l’ufficio, l’interno, l’esterno, le escursioni, la spiaggia, ecc. Grazie alla funzione Dual Pairs consente di collegare due altoparlanti wireless Bluetooth in tandem. E’ dotato del più recente chip Bluetooth 5.0 integrato per garantire un accoppiamento rapido e una connessione stabile. Il microfono incorporato garantisce chiamate in vivavoce di alta qualità e convenienza.

Ultima comodità: l’altoparlante può riconnettersi automaticamente all’ultimo dispositivo utilizzato. Insomma, un piccolo oggetto da portare ovunque, dal sound potente e limpido, che ora paghi solo 23,45 euro grazie allo sconto del 5%! Ma in tanti hanno raddrizzato le orecchie e vorranno farla propria!

