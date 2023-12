Cassa Bluetooth portatile 40W, è la più ECONOMICA in assoluto: sbrigati, pochi pezzi

Sei sempre pronto ad organizzare feste in salotto soprattutto ora che l’inverno ormai è arrivato? Vorresti sempre un po’ di musica a palla in casa? Beh, allora non puoi non avere questa cassa Bluetooth di Ohayo, oggi te la porti a casa a solamente 59,99€, invece di 69,99€, a cui poi aggiungerai un coupon di ben 9€. Corri immediatamente su Amazon, prima che possa davvero terminare.

Musica a go-go tutto l’inverno, dopo questa offerta davvero bomba. Dal colore nero con legno, oggi mega scontata del 14% + coupon di 9€. Non ti resta che selezionarla ed aggiungerla al carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Cassa Bluetooth Potente 40W, Altoparlante Portatile impermeabile IPX7

Una cassa Bluetooth davvero svenduta, dal colore grigio con luci led, perfetta per avere la tua musica al volume che vuoi tu. Non fartela scappare, oggi sta per finire su Amazon, ne restano pochissime.

Cassa Bluetooth Potente con l’ultima unità di elaborazione audio indipendente e driver acustici stereo a doppia precisione, possono gestire brillantemente alti e medi nitidi senza scoppiettii evidenti al massimo volume. Utilizzando la tecnologia DSP, i doppi subwoofer premium da 20 W e i radiatori passivi in ​​alluminio offrono bassi profondi e precisi che completano la tua musica.

Bluetooth ad alta capacità utilizza la più recente tecnologia della batteria nei veicoli elettrici di fascia alta per offrire fino a 30 ore di riproduzione con una singola carica. Ovviamente puoi anche disabilitare luci e clic multicolori in base alle tue esigenze e prolungare la durata della batteria (il tempo di riproduzione effettivo varia in base al volume, al contenuto audio e all’utilizzo).

Si tratta davvero di un’occasione assurda, quindi non ti resta che correre su Amazon ed aggiungere questa al carrello. Solo per queste ore, la trovi con tanto di sconto del 14% + coupon di 9€. Corri subito su Amazon, prima che sia troppo tardi e possa davvero andare a ruba!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.