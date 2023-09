Cassa bluetooth bella e potente è in super sconto!

Arriva il periodo autunnale, ma la musica rimane sempre uno dei passatempi più gettonati. Per ascoltarla ovunque, un’ottima soluzione è quella di acquistare una buona cassa bluetooth. Tra le caratteristiche da considerare prima dell’acquisto c’è, senza dubbio, la potenza, ma anche la compatibilità con più dispositivi oltre che la qualità audio. Oggi vi proponiamo la cassa bluetooth di Bogasing da ben 40W con batteria integrata da 6000 mAh! Il prezzo? Solo 55,99€ su Amazon! Si tratta di uno sconto del 38% rispetto al prezzo originale di listino.

La cassa bluetooth che ti sorprenderà!

Come detto in apertura, la cassa bluetooth Bogasing punta tutto sulla qualità audio e la potenza erogata. Questa cassa bluetooth portatile in sconto restituisce l’audio in stereo, ricco di bassi e con una qualità generale davvero ottima. Oltre questo, è dotata di certificazione IPX7, integra l’ingresso per la ricarica USB-C ed è in grado di riprodurre musica anche attraverso l’ingresso AUX e le schede TF. La compatibilità con lo standard bluetooth 5.3 assicura una portata massima di 60m in campo aperto oltre che consumi energetici ridotti. Questo standard garantisce inoltre un’ottima qualità audio.

La certificazione di impermeabilità è uno dei punti di forza assoluti di questo prodotto: la rende perfettamente utilizzabile in tutti quei contesti in cui potrebbe ricevere schizzi o finire per sbaglio in acqua.

I 40W dichiarati assicurano un ottimo livello di volume anche in aree aperte. Non aspettatevi di certo di far tremare i vetri delle vostre finestre, ma con la potenza a bordo riuscirete sicuramente ad ascoltare i vostri brani preferiti in modo più che soddisfacente.

La cassa bluetooth portatile di Bogasing è ottima anche in viaggio: le dimensioni ridotte e l’ottima batteria assicurano 30h di ascolto continuativo in movimento. Probabilmente, proprio in questo contesto, il prodotto da il meglio.

Ora che è in sconto del 38% e costa solo 55,99€ è senza dubbio un best buy assoluto. La promozione è disponibile su Amazon in questo momento: approfittane acquistandola subito per risparmiare senza rinunciare alla qualità!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.