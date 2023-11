Cassa Bluetooth portatile super POTENTE e impermeabile asoli 19€ su Amazon

La cassa Bluetooth portatile TONEMAC B1 Mini si presenta come una compagna ideale per chi ama portare la propria musica ovunque. Con un design compatto, una potenza sorprendente, e la resistenza all’acqua IP67, questa cassa è perfetta per gli amanti della musica in movimento.

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni compatte della TONEMAC B1 Mini. Questa cassa Bluetooth offre un suono potente e cristallino, trasformando qualsiasi luogo in una sala concerti personale. Portala con te in viaggio, all’aperto, in doccia o semplicemente in casa per un’esperienza audio coinvolgente. Falla tua a 19€ sfruttando lo sconto Amazon del 20% e ricevendola a casa gratis coi servizi Prime.

Cassa Bluetooth portatile, stilosa, economica ma potente

Con la certificazione IP67, la TONEMAC B1 Mini è completamente resistente all’acqua e alla polvere. Puoi goderti la tua musica anche sotto la pioggia o vicino alla piscina senza preoccuparti di danneggiare l’altoparlante. La batteria integrata offre fino a 10 ore di riproduzione continua con una singola carica. Questo significa che la TONEMAC B1 Mini è pronta a tenerti compagnia per l’intera giornata senza interruzioni.

Il design con moschettone rende la TONEMAC B1 Mini facilmente attaccabile a zaini, cinture o qualsiasi altro punto di ancoraggio. Portala con te durante le attività all’aperto o attaccala al tuo zaino mentre sei in movimento. Oltre alla connessione Bluetooth, la TONEMAC B1 Mini offre anche un’opzione AUX per collegare dispositivi non dotati di Bluetooth. Questa versatilità consente di connettere facilmente la cassa a una varietà di dispositivi.

I controlli intuitivi sulla parte superiore della cassa consentono di regolare facilmente il volume, cambiare tracce e rispondere alle chiamate senza dover estrarre il telefono. Se possiedi due casse TONEMAC B1 Mini, puoi sincronizzarle per creare un suono stereo wireless. Espandi l’esperienza audio collegando più casse per un impatto sonoro ancora maggiore.

In conclusione, la TONEMAC B1 Mini è un’opzione eccellente per chi cerca un altoparlante Bluetooth portatile, potente e resistente all’acqua. Con un design intelligente e funzionalità avanzate, questa cassa offre un’esperienza musicale di qualità in qualsiasi contesto. La sua portabilità, resistenza e potenza audio la rendono una scelta ideale per chi è sempre in movimento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.