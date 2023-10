La cassa bluetooth potente che porti dove vuoi ora la paghi solo 76 euro!

La cassa bluetooth JBL Flip Essential è proprio quello che ci vuole se stai cercando uno speaker altoparlante da portare ovunque vai e preferisci portare la tua musica preferita sempre con te. In bagno mentre fai la doccia, in camera mentre giochi, fuori al giardino mentre ti rilassi, in ufficio al lavoro, in spiaggia al mare, in montagna e così via! Tutto ciò sarà possibile grazie alle sue dimensioni molto ridotte, all’impermeabilità ma anche alle 10 ore di autonomia garantite. Il tutto, senza dover rinunciare a un suono di ottima qualità JBL Original Pro, con bassi profondi. Bella anche da vedersi grazie al colore nero. Oggi hai tutto questo solo 76,89 euro grazie allo sconto del 30%!

Cassa bluetooth JBL Flip Essential 2: caratteristiche e prezzo

Con la cassa altoparlante bluetooth JBL Flip Essential 2 non dovrai più preoccuparti di ricaricare la batteria grazie a 10 ore di autonomia. Puoi collega fino a 2 dispositivi alla volta, così da sentire un suono più potente. Puoi portarla tranquillamente in spiaggia senza temere gli schizzi o in bagno sotto la doccia senza temere i vapori grazie all’impermeabilità IPX7. Nella confezione: 1 x JBL Flip Essential 2 Speaker Portatile Bluetooth Waterproof IPX7, Cavo di Ricarica USB-C, Guida Rapida, Scheda Sicurezza.

Il suono avvolge tutta la stanza con un suono forte e nitido grazie allo speaker Bluetooth JBL Flip Essential 2, da portare dove vuoi per ascoltare la tua musica preferita con suono JBL Original Pro, senza temere che si scarichi, grazie al fatto che, come già detto, offre fino a 10 ore di autonomia dopo una ricarica piena! Queste le dimensioni: 21,5P x 24,5l x 23,5H cm.

Dunque, non perdere questa straordinaria occasione: oggi hai tutto questo solo 76,89 euro grazie allo sconto del 30%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.