Questa piccola cassa bluetooth la porti dove vuoi con soli 30 euro

Acquistare una piccola cassa bluetooth consente di portare la tua musica preferita dove vuoi, senza dover rinunciare alla qualità del suono e alla potenza. La mini cassa bluetooth RIENOK ti permette di ascoltare una musica di qualità anche in spiaggia, in montagna, in campagna, su un bel prato durante un pic nic, gite scolastiche, al campeggio. Con i suoi bassi potenti, potrai ascoltare anche generi più roboanti, come la dance. Su Amazon, se ti sbrighi, adesso le paghi solo 30,86 euro, grazie al doppio sconto 43% + coupon 10% da inserire applicando una semplice spunta.

Cassa bluetooth portatile RIENOK: le caratteristiche

Oltre a tutto quando detto nell’incipit, ti ricordiamo anche che, avendo la certificazione IPX7 è del tutto impermeabile, quindi non dovrai temere schizzi se sei al mare, peggioramenti del meteo se sei all’aperto, ecc. La connessione Bluetooth 5.3 garantisce associazioni immediati col dispostivo oltre che una connessione stabile. Bella da vedersi, grazie alla forma cilindrica con una lucina LED molto piacevole. Ha anche l’uscita AUX & puoi inserire una Micro SD in caso volessi caricare la musica senza utilizzare il bluetooth.

La capacità della batteria è di 3600 mAh, supporta fino a 30 ore di riproduzione (a volume medio). Questo cassa Bluetooth utilizza un cavo Tipo-C per la ricarica. Le dimensioni davvero ridotte ti permetteranno di portarla dove vuoi: in uno zainetto, in borsa, ecc. Parliamo infatti di soli 19,3cm x 7,5cm x 7,5cm, aiutati anche da una forma cilindrica che ben si infila dove vuoi.

Quindi, la cassa bluetooth Rienok è quanto ti serve per ascoltare la tua musica dove vuoi! Su Amazon, se ti sbrighi, adesso le paghi solo 30,86 euro, grazie al doppio sconto 43% + coupon 10% da inserire applicando una semplice spunta.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.