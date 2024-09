Cassa Bluetooth Soundcore per esterni in sottocosto con il coupon Amazon

Porta la tua musica ovunque e fai divertire tutti con le tue canzoni preferite grazie a questa Cassa Bluetooth Soundcore Boom 2 Plus! Oggi è disponibile su Amazon a soli 159 euro con un coupon di 40 euro di sconto da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Cassa Bluetooth Soundcore Boom 2 Plus: funzionalità e modalità di utilizzo

La Cassa Bluetooth Soundcore Boom 2 Plus offre un’esperienza sonora davvero coinvolgente grazie alla funzionalità BassUp️ 2.0 che garantisce un audio in uscita di 140W, ovvero il 160% in più rispetto alla generazione precedente.

Questo speaker da esterno è dotato di doppi woofer da 50W e doppi tweeter da 20W che offrono alti nitidi e bassi profondi, un equilibrio mantenuto grazie alla tecnologia di crossover intelligente: in questo modo potrai creare una vera e propria festa in ogni luogo, sperimentando un audio davvero immersivo.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco: con un caricabatterie da 30W, l’altoparlante si ricarica al 100% in sole 3 ore, per 20 ore di ascolto. Grazie al Power Bank integrato, è inoltre possibile ricaricare lo smartphone e altri oggetti essenziali con una potenza di 10 W, ovunque ti trovi.

Inoltre è IPX7 impermeabile e galleggiante, quindi potrai utilizzarlo in qualsiasi situazione, ad esempio in spiaggia, in piscina o sotto la pioggia.

Oggi la Cassa Bluetooth Soundcore Boom 2 Plus è disponibile su Amazon a soli 159 euro con un coupon di 40 euro di sconto da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.