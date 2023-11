Cassa bluetooth Xiaomi: musica in movimento in SCONTO!

Ami la musica? Non puoi mai farne a meno? Ecco la cassa bluetooth Xiaomi perfetta per te! Oggi la qualità è in super sconto eBay! Il prezzo? Solo 26,99€ grazie al ribasso del 31%! Approfitta subito: l’offerta è limitata!

Questa è la cassa bluetooth più conveniente che puoi acquistare!

Quando si parla di musica, non si guarda solo alla convenienza, ma anche alla qualità d’ascolto. Ecco il prodotto che riesce ad unire entrambe le cose: la Xiaomi Mi Speaker Portatile.

Con i suoi 16 W e un design accanttivante, questa cassa bluetooth è super pratica e funzionale: permette di ascoltare la propria musica in movimento anche in quelle situazioni in cui l’acqua potrebbe costituire un problema.

La cassa infatti è certificata impermeabile IPX7 il che vuol dire che può essere utilizzata senza grosse preoccupazioni al mare, ma anche in bagno e dove l’umidità è molto elevata.

Grazie alla pulsantiera posta su un lato del device, avrete sempre accesso ai controlli principali di musica e accensione e spegnimento. Inoltre, a bordo non manca un microfono utile a rispondere al telefono e parlare in modo agevole con gli interlocutori. Grazie a questa feature, potrete per esempio sfruttare questo prodotto anche come speaker di un computer privo di casse e microfono: in un solo device quindi, risiedono varie anime.

Infine, la batteria è un’unità da 2600 mAh che garantisce fino a 13 ore di autonomia.

Complice il prezzo accattivante, le caratteristiche tecniche e la qualità del device, consigliamo l’acquisto di questa cassa bluetooth Xiaomi che oggi potete acquistare con un forte sconto! eBay infatti permette di accaparrarsela a soli 26,99€ grazie al ribasso del 31%. Potrebbe essere l’idea regalo che aspettavate: non esitate e compratela subito!

