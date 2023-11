Con questa POTENTE cassa Bose in OFFERTA farai ballare tutta la spiaggia!

Diciamocela tutta: per quanto ci sforziamo di andare al mare, in piscina o a fare gite fuori porta con gli amici, spesso risultano molto noiose, al punto che ci pentiamo di aver accettato e vorremmo tornare a casa. Con la cassa Bose SoundLink potrai dare un calcio alla noia ovunque ti trovi! Potenti, facilmente portatili, perfino impermeabili, così la potrai posizionare anche a bordo piscina o in bagno mentre fai la doccia! Oggi la paghi 156,99 euro grazie allo sconto dell’8%!

Cassa Bose SoundLink: le caratteristiche

La cassa bluetooth diffusore Bose SoundLink Flex per esterni è dotato di numerose tecnologie e di un trasduttore progettato su misura per offrirti un suono profondo, chiaro e coinvolgente a casa e ovunque tu vada. L’esclusiva funzione PositionIQ rileva automaticamente la posizione del diffusore Bluetooth portatile per una qualità audio ottimale in qualsiasi orientamento o ambiente. Altra funzione interessante è la SoundLink Flex rigorosamente testata per soddisfare gli standard di impermeabilità IP67; realizzato e sigillato con materiali impermeabili. Riesce perfino a galleggiare! Così anche se cade nel fiume o a mare lo recupererai facilmente!

Realizzato per resistere ad acqua, polvere e detriti, con un design che non teme cadute o ruggine, questo diffusore compatto ti segue ovunque; è facile da tenere in mano e riporre e non teme la corrosione o i raggi UV. Ottimo anche dal punto di vista della batteria: si ricarica tramite cavo USB-C (incluso) ed essendo agli ioni di litio offre fino a 12 ore di autonomia per ricarica. Quindi ti durerà per tutta la giornata fuori.

Puoi anche decidere di acquistarle come regalo di Natale, visto che la restituzione è prevista entro il 31 gennaio.

