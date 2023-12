CASSA impermeabile con batteria interminabile a soli 49 euro: sfrutta il COUPON!

CREATIVE MUVO Go è un Altoparlante Bluetooth 5.3, impermeabile con certificato IPX7, con durata della batteria fino a 18 ore, molto comodo grazie alle dimensioni compatte che ti consente di portarlo dove vuoi. Oggi lo paghi 49,99 euro, grazie al coupon di 10 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

CREATIVE MUVO Go: le caratteristiche

Costruito per i grandi spazi aperti, il nuovo impermeabile Creative MUVO Go IPX7 è fatto per dare il massimo in qualsiasi condizione meteo e avventura: escursioni in montagna, feste in piscina, barbecue in giardino, e così via. Con una straordinaria durata della batteria fino a 18 ore e altre funzioni all’avanguardia come Bluetooth 5.3.

Caricalo completamente per essere pronto alla tua prossima avventura tramite il cavo di ricarica USB-C in dotazione. Con un peso di soli 570 grammi significa che è progettato per stare tutto il tempo con te. Grazie alla sua forma a bottiglia può essere facilmente afferrato, riposto ed essere quindi pronto ad iniziare una nuova avventura.

