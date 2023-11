Il Black Friday alza il volume: potente cassa senza fili resistente a TUTTO a soli 419 euro!

La cassa JBL PartyBox 310 Wireless Bluetooth con Effetti di luce, Impermeabile e resistente alla polvere grazie al certificato IPX4, ideale anche per uso esterno e con porta Usb, fino a 18 h di Autonomia, ora la paghi solo 419,99 euro. Grazie allo sconto Black Friday del 6%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Cassa JBL PartyBox 310: le caratteristiche

La cassa JBL PartyBox 310 è un potente diffusore Bluetooth impermeabile con giochi di luce: riproduci in streaming wireless suoni di elevata qualità dal tuo smartphone o tablet. Con un manico telescopico, ruote incorporate e una batteria ricaricabile per 18 ore di riproduzione, porterai la festa ovunque! Collega PartyBox a una presa di corrente se vuoi ballare a lungo. La festa può iniziare grazie all’App PartyBox per controllare effetti sonori, funzioni karaoke, spettacoli di luci e al pannello di controllo con retroilluminazione incorporata che si attiva al buio. Ideale per il capodanno che si approssima!

Collega 2 altoparlanti compatibili in modalità wireless tramite la connessione Bluetooth TWS di PartyBox o connetti altre casse tramite l'uscita AUX; porta USB per ascoltare le tue playlist. Nella confezione troverai: 1 x JBL PartyBox 310 Altoparlante Bluetooth con Luci, JBL Pro Sound, Cavo di Alimentazione CA, Guida Rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.