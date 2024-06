Cassa Portatile JBL Clip 4: Sconto del 40% su Amazon!

Il diffusore bluetooth JBL Clip 4 è ora disponibile con uno sconto del 40% su Amazon! Acquistalo al prezzo speciale di 39 euro, invece dei 64,99 euro di prezzo consigliato. È un’offerta imperdibile per un dispositivo versatile: perfetto per lo sport, l’allenamento, i momenti di relax, le feste con amici, le gite e molto altro!

Design e tecnologia con JBL Clip 4 ora in sconto!

Grazie ai suoi tessuti colorati e alla struttura tascabile, il JBL Clip 4 può essere portato ovunque. Le dimensioni ridotte e il moschettone metallico integrato permettono di agganciarlo facilmente a cinture o zaini, garantendo ulteriore protezione. Con la tecnologia JBL Pro Sound, avrai sempre un suono di alta qualità con bassi profondi e potenti, utilizzabile con smartphone, tablet e altri dispositivi. JBL è sinonimo di eccellenza nel settore audio, offrendo prodotti affidabili e performanti. Ideale per spiaggia, piscina e doccia, questo altoparlante è completamente impermeabile e resistente alla polvere, grazie alla certificazione IPX67. Usalo senza preoccupazioni in qualsiasi ambiente.

Autonomia Prolungata e Streaming Wireless: Con una sola carica, il JBL Clip 4 offre fino a 10 ore di musica in streaming wireless da qualsiasi dispositivo Bluetooth. Perfetto per lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni. Il design del JBL Clip 4 è disponibile in una vasta gamma di colori vivaci, per uno stile sempre diverso e divertente. Oggi puoi acquistarlo nel classico blu, ideale per l’estate e altre occasioni!

Non perdere questa fantastica offerta: la bella stagione sta arrivando e un dispositivo come questo è essenziale per le tue feste e momenti di svago con amici, oggi col 40% di sconto su Amazon!