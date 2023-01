Casse d'acqua? Mai più grazie alla caraffa BRITA: 6 mesi INCLUSI

Stufo di portare pesante casse d’acqua fino a casa ogni volta che fai spesa? Allora passa alla Caraffa di BRITA in questo modo dirai addio a questo impiccio e farai bene anche all’ambiente!

Acquistala ora su Amazon grazie allo sconto del 30% che ti permette di acquistarla a soli 41,99€. Non male vero? Approfittane subito prima che la promozione termini.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Idratati in modo green ed ecologico con questa caraffa di BRITA

Se ti dà noia portare pesanti casse d’acqua fino a casa, spendere soldi più del dovuto e vuoi ridurre l’uso di plastica nella tua casa allora la Caraffa BRITA è la soluzione perfetta per te. Grazie a questa caraffa sarai in grado di filtrare l’acqua del tuo lavello ed averla sempre sicura e senza impurità. Usala anche per riempire apparecchi come ferri da stiro e vaporetti, senza aver paura che si rovinino.

Con i suoi filtri Maxtra+ e la tecnologia delle micro carbon perle potrai gustare un bicchiere di acqua privo di impurità organiche, cloro e metalli. Nella confezione troverai ben 6 filtri compresi nel prezzo ciascuno dei quali può filtrare ben 100 litri d’acqua. In questo modo risparmierai e allo stesso tempo ridurrai il consumo di plastica al minimo.

Dal design sottile può essere riposta in frigorifero in modo da avere acqua fresca anche durante i mesi più caldi. Inoltre è lavabile in lavastoviglie, tolto il coperchio a cui è collegato un comodo display che ti informerà sulla carica del tuo filtro.

Risparmia e fai bene all’ambienta con la Caraffa Filtrante di BRITA, acquistala ora su Amazon con uno sconto del 30% pagandola così solamente 41,99€.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.