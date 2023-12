Cassetta con 101 attrezzi, dal martello alle pinze per la pompa dell'acqua, OGGI a soli 129 euro!

Il set di attrezzi Scheppach TB150 è la miglior soluzione per tutti gli hobbisti che non hanno spazio per un’officina o che cercano una cassetta degli attrezzi da avere sempre a portata di mano. Grazie alla comoda valigetta salva-spazio, che contiene fino a 101 attrezzi. Oggi lo paghi 129,90 euro grazie allo sconto del 20%!

Set attrezzi Scheppach TB150: le caratteristiche

Il set è composto da 101 pezzi e offre tutti gli strumenti essenziali per l’uso domestico, dal martello alle pinze per pompe dell’acqua. Ecco cosa otterrai:

• Custodia in metallo robusta e compatta di ca. 46 x 15 x 32 cm

• Set di utensili da 101 pezzi per uso domestico

• Strumenti ben organizzati e disposti in modo ordinato

• Include tra l’altro 1 cricchetto reversibile con vari attacchi, 1 pinza per pompa dell’acqua, pinza universale, taglierina laterale, taglierino, martello, sega a mano, forbici multiuso, tester di tensione, metro a nastro e diverse chiavi combinate, cacciaviti, chiavi esagonali e punte di diverse dimensioni

Per essere precisi e trasparenti, gli attrezzi sono i seguenti:

Pinza per pompa dell’acqua

Cricchetto reversibile

Taglierina laterale

Pinza universale

2 giunti universali

2 Adattatori

1 adattatore presa

17 inserti

5 bussole

Metro a nastro da 5 m

Martello

Taglierino

Sega a mano

7 chiavi a brugola

Box inserti + 27 inserti

8 chiavi combinate

6 cacciaviti

2 cacciaviti di precisione

Azionamento

Tester di tensione

Il set di attrezzi Scheppach TB150 è la miglior soluzione per tutti gli hobbisti. Oggi lo paghi 129,90 euro grazie allo sconto del 20%!

