Cavatappi Elettrico HOTO, era ora! Si sboccia senza fatica con lo sconto Amazon!

Diciamola tutta, aprire una bottiglia può essere spesso un’operazione difficile, anche per gli amanti del vino più navigati. Si rischia spesso di fare brutte figure se va male, o di metterci troppo tempo se va bene. Cosa c’è di meglio di un cavatappi elettrico che risolve il problema alla radice? Si spinge un tasto e il gioco è fatto! E potrete sempre odorare il tappo e iniziare a versare in un batter d’occhio! Sconto senza dubbio allettante: MENO 17% e ulteriore SCONTO 40% COL COUPON MENO 40% in pagina! Oggi possiamo pagare il cavatappi elettrico HOTO 18 euro invece di 36 euro! Metà prezzo! Strumento indispensabile, da avere assolutamente in casa! Stupirete pure gli amici in visita!

Stappa!

In soli 10 secondi, il cavatappi elettrico HOTO estrae il tappo dalla bottiglia con un movimento fluido e silenzioso, grazie alla sua potente spirale e ad un motore che riesce a stappare anche le bottiglie più ostinate. L’impugnatura ergonomica del cavatappi HOTO si adatta perfettamente alla mano: i pulsanti di avvio e arresto sono intuitivi e facili da usare, rendendo l’apertura delle bottiglie un processo semplice e immediato. Non bisogna fare movimenti particolari. Una volta tagliata la stagnola con un taglierino presente all’interno del dispositivo, si inserisce il collo della bottiglia all’interno del cavatappi HOTO e si preme un tasto. 10 secondi e avrete il tappo in mano!

Il cavatappi HOTO è anche un bell’oggetto visto che ha una finitura opaca in PC antiscivolo, tanto bella quanto funzionale. Le dimensioni sono quelle giuste, con un diametro esterno 36 mm, compatibile con la maggior parte dei tappi di bottiglia e vari tappi di sughero. Il cavatappi elettrico HOTO è alimentato da quattro pile AA che permettono di stappare ben 170 bottiglie!

