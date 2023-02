Cavatappi elettrico per vino senza fili SUOXU: GENIALATA a prezzo IRRISORIO

Sorseggiare un bicchiere di buon vino mentre magari si ascolta della buona musica può essere il modo perfetto per rilassarsi alla fine di una lunga giornata, e quindi un apribottiglie veloce ed efficiente può aiutarti a goderti il ​​tempo. Come questo gioiellino prodotto da SUOXU, che funziona senza fili, è automatico e può aprire la bottiglia di vino in 6 secondi. Una vera e propria genialata che oggi ti costa appena 24 euro su Amazon.

Cavatappi elettrico SUOXU: stappa una bottiglia in 6 secondi

Caratterizzato da un design elegante e nobile, il device prodotto dall’azienda SUOXU, è facile da usare. Ti senti stanco di estrarre il tappo con il tradizionale apriscatole manuale? Hai rotto il tappo nella bottiglia di vino? Sei turbato da un apribottiglie elettrico di scarsa qualità?. Ora puoi dire addio a tutte queste cose con l’accessorio per il vino cordless HUOHOU, puoi rimuovere facilmente un tappo in soli 6 secondi.

Per aprire una bottiglia basta rimuovere qualsiasi sigillo di alluminio che ne copre il tappo. Poi posizionare e mantenere l’apribottiglie perpendicolare alla bottiglia, centrare il buco con il tappo superiore premendo l’interruttore verso il basso. Dopo 4-5 secondi, una luce rossa si accende. A questo punto si deve continuare a premere il pulsante sul device fino a quando il tappo si sposterà automaticamente dall’apertura.

Funziona dunque con un solo un tasto di apertura e grazie alla batteria a lunga durata è possibile aprire 70 bottiglie. Ad ogni modo, è facile da ricaricare, perché grazie all'interfaccia universale, si ricarica ovunque e in qualsiasi momento.

