3 cavi iPhone da 2 METRI certificati e SUPER RESISTENTI a meno di 10€

Il marchio specializzato Yosou costruisce cavi certificati MFi per iPhone lunghi 2 metri e super resistenti, portando il livello di usabilità e resistenza del cavo stesso a un altro livello. Oggi puoi acquistare tre di questi cavi su Amazon al prezzo di 9,89 euro, approfittando del 35% di sconto a cui puoi aggiungere un ulteriore 10% applicando il coupon omaggio. E se sei abbonato a Prime benefici della spedizione gratuita.

Cavi iPhone da 2 metri in sconto del 35% su Amazon

Se stessimo giocando a calcio parleremmo di tripletta facile. Siamo invece in ambito mobile, quindi la definizione più appropriata è tris delle meraviglie. La lunghezza di due metri di ciascun cavo ti consente di lasciare in carica l’iPhone ovunque tu vada, senza preoccuparti più di tanto della distanza rispetto alla presa di corrente. In più puoi usufruire di un cavo super resistente, grazie al guscio in alluminio e alla guaina intrecciata in nylon, per una robustezza senza paragoni rispetto ai cavi tradizionali. Pensa che prima di essere commercializzato, il cavo di Yosou è stato sottoposto a oltre 20.000 test per certificare una protezione e una durata da record. Tutti e tre i cavi da 2 metri certifica MFi sono compatibili con i nuovi e vecchi iPhone (dall’ultimo iPhone 14 Pro Max ad iPhone 6 Plus).

Se alla sera trovi scomodo caricare l’iPhone alla presa elettrica mentre stai guardando l’ultimo episodio della tua serie preferita, o se hai l’abitudine di rovinare i cavi dopo pochi mesi, allora i cavi in offerta su Amazon del marchio Yosou sono per te l’ideale. Approfitta del 35% di sconto e dell’ulteriore 10% del coupon omaggio per acquistarli a meno di 10 euro anziché 17 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.