Cavo da 100W con chip smart e display: con 9€ è assolutamente da avere

Un cavo come questo non dovrebbe mai mancare a chi possiede almeno uno smartphone o tablet. Perché oltre a essere estremamente utile nella ricarica, visto che supporta la massima potenza di 100W, è anche dotato di chip smart che regola l’erogazione dell’energia e di un display che ti permette di controllarla. Un gadget con uno speciale design in lega di zinco e un robusto esterno in nylon intrecciato, solido e resistente, che permette ricarica e trasferimento dati. E che con le promozioni Amazon del momento porti a casa con soli 9€. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l’ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Cavo da 100W con chip smart e display, che BOMBA!

Questo è un prodotto di grande a ampia utilità visto che lo puoi abbinare anche ai caricatori più esigenti, ottenendo sempre un ottimo risultato, che puoi controllare in qualsiasi momento, proprio grazie alla presenza del display. L’erogazione la visualizzi in tempo reale, così da renderti conto se è corretta. Questo cavo da USB-C a USB-C riflette infatti sul momento la potenza durante la ricarica, per verificarne la precisione: è uguale agli altri fili, nel senso che non influenzerà l’afflusso di energia, ma visualizzerà solo la forza.

Il chip integrato, poi, ti aiuta moltissimo perché regola automaticamente il flusso elettrico sulla base proprio del caricatore e dell’assorbimento massimo possibile per il dispositivo che hai collegato. Ma non è tutto: il cavo è estremamente funzionale, perché oltre che per la ricarica, puoi utilizzarlo anche per il trasferimento veloce dei dati. Un solo prodotto, tantissimi scenari di utilizzo su PC, smartphone e tablet.

Funziona senza problemi con qualsiasi dispositivo USB-C inclusi telefoni, tablet e laptop. Compatibile con MacBook Pro 13”, MacBook Pro 15”, MacBook Air 2018, iPad Air 2020 10.9” (4a generazione), iPad Pro 12,9”/11”, Samsung Galaxy S21/ S21 Ultra/ S20/ S20+/ S20 Ultra/ Note 10/ Note 10 Plus/ , Google Pixel 2/3/3a/4 XL, Switch/Switch Lite e altro. Che aspetti? Il cavo che ti serve per le tue ricariche veloci e facilmente monitorabili tramite display è su Amazon e ti costa appena 9€, con le spedizioni già incluse nel prezzo.

