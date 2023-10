Cavo Ethernet da 2Mt in nylon CAT8: resistente, super veloce a prezzo imbattibile (7€)

Tra decoder per il digitale terrestre, console, TV di ultima generazione con decine di servizi streaming online, e chi più ne ha, più ne metta, le nostre case diventano sempre più smart. Un piccolo ecosistema di dispositivi interconnessi tra loro. Per questo i cavi ethernet non bastano mai. Se ve ne serve uno di ottima fattura a un prezzo decisamente valido, ovverosia 7 euro, allora un’occasione da prendere al volo la trovate cliccando su questo link che vi porterà direttamente all’offerta. Il tutto con le spedizioni gratuite e veloci offerte da Amazon. Si tratta infatti di un ottimo cavo piatto CAT8 di UGREEN, davvero eccellente sotto tutti i punti di vista.

Cavo Ethernet UGREEN in nylon CAT8, una potenza

Questo ultra resistente cavo Ethernet di UGREEN è realizzato in materiale intrecciato, resistente all’usura. Aspetto che è uno dei suoi punti a favore più importanti, perché chi ha animali domestici sa come a volte questi fili diventino le prede preferite da mordicchiare dei nostri amici a quattro zampe. Così invece non è necessario preoccuparsi della rottura del cavo di rete e magari restare senza TV per la rottura del collegamento al decoder per il digitale terrestre.

All’interno il conduttore è in rame puro 26AWG, lo strato di foglio di alluminio a doppia faccia è strettamente attaccato al nucleo, ogni coppia di doppini intrecciati ha una lamina di alluminio indipendente più la schermatura del filo di terra, tutto ciò riduce le interferenze causate da vari ambienti, rende il segnale del rete più puro. Il cavo supporta un trasferimento dati veloce fino a 40 Gbps (quattro volte di più rispetto a uno di Cat 7 con 10 Gbps) e una larghezza di banda di 2000 MHz senza interruzioni. Un’ottima scelta per giochi online, lavoro e streaming TV.

Un altro degli aspetti più interessanti di questo cavo CAT8 sono la sua lunghezza, due metri, e la sua piattezza. Perché lo si può far passare da dove si vuole, senza il problema tipico di quelli tondi. Questo cavo Ethernet occupa infatti meno spazio e può facilmente scivolare sotto il tappeto, sotto la soglia e all’angolo del piano del tavolo. È molto leggero e flessibile, puoi perfino metterlo facilmente nella borsa se ti serve altrove. Insomma, se avete bisogno di un cavo ethernet di ottima fattura, con 7 euro potete acquistarne uno molto completo, lungo 2 metri, semplicemente cliccando su questo link. Il tutto con le spedizioni gratuite e veloci offerte da Amazon.

