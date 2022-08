Cavo originale Apple USB - Lightning: l'accessorio che non vi aspettavate al 49% di sconto

Questo cavo USB – Lightning, originale di casa Apple e lungo ben 2 metri, ha uno sconto assurdo su Amazon, stiamo parlando del 49% in meno rispetto al prezzo originale. Infatti adesso lo potete acquistare a soli 17,98 €. Possiamo tranquillamente dire che a questo prezzo sta andando letteralmente a ruba, perché è importante acquistare accessori originali per poter ottenere il massimo dell’affidabilità e delle prestazioni. Quindi quando si presenta un’offerta del genere, le persone furbe ne fanno subito una scorta. Affrettatevi perché questa offerta gira già da un paio di giorni e le scorte rimaste sono davvero poche.

Questo è un accessorio molto utile, ora super scontato

Con questo cavo originale lungo 2 metri potete collegare il vostro iPhone, iPad o iPod con connettore Lightning alla porta USB del computer. In questo modo potete sincronizzare o ricaricare il dispositivo in questione. Oppure tramite un alimentatore USB Apple per ricaricarlo da una presa di corrente sul muro. La compatibilità è con la maggior parte dei dispositivi della casa della mela, dal 2014 / 2015 in poi. Quindi lo potrete usare con qualsiasi prodotto Apple in vostro possesso: iPhone, iPad e così via.

Non sottovalutate la qualità di un accessorio originale Apple rispetto a quelli di sottomarca, l’affidabilità è tutto in questo caso e come ben sappiamo Apple è sinonimo di affidabilità e qualità. Inoltre la sua lunghezza di 2 metri lo rende perfetto e comodo in tante situazioni in cui avrete problemi di lunghezza. Approfittate subito di questa offerta sul cavo originale lightning, che porta il suo prezzo a soli 17,98 €, uno sconto FOLLE del 49%. Fidatevi, anche se pensate di non averne bisogno, prima o poi vi capiterà l’occasione in cui un accessorio del genere sarà fondamentale, ve lo diciamo per esperienza personale. Quindi correte ad acquistarlo subito, noi ne abbiamo presi già diversi, sia per la casa che per l’ufficio, ma anche per la macchina.

