Cavo USB C a USB C 2M Baseus da 100W 20V/5A per Macbook in promo su Amazon

Il cavo Baseus da USB-C a USB-C ti consente di caricare rapidamente i tuoi dispositivi grazie al supporto alla potenza di 100W. Consente inoltre di trasferire file a velocità fino a 480 Mbps. Durevole e resistente ai danni: è costruito per durare per molto tempo. Acquistalo ora su Amazon pagando solo 9,34€ invece di 14,99€.

Nel set troverai anche un pratico cinturino, che facilita la conservazione del cavo ed evita che si aggrovigli. Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei dispositivi dotati di porta USB-C. Il prodotto supporta fino a 100 W di potenza, fino a 5 A di corrente e protocolli di ricarica rapida come FCP e QC3.0.

Ciò significa che può caricare istantaneamente il tuo laptop o smartphone, risparmiando molto tempo. Non devi più aspettare molto tempo: con Baseus, bastano pochi istanti. Puoi anche utilizzare il cavo per caricare la tua console Nintendo Switch: ci vorranno solo circa 2,5 ore!

Questo pratico cavo non solo ti consente di ricaricare rapidamente i dispositivi, ma ti consente anche di trasferire file in pochissimo tempo. La velocità di trasmissione fino a 480Mbps soddisferà sicuramente le tue aspettative. Un film da 1 GB può essere copiato in soli 24 secondi! Con il cavo puoi caricare il tuo telefono e trasferire dati allo stesso tempo. In promo ora su Amazon grazie allo sconto del 38%.

