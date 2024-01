Cavo USB-C per MacBook e altri device in SUPER SCONTO!

Sei in cerca di un nuovo cavetto affidabile per caricare il tuo MacBook o tutti gli altri device USB-C? Cerchi un prodotto che riesca ad arrivare fino ai 100 W? Eccolo qui! Oggi è in super sconto il cavetto Baseus da ben 2 metri, super resistente e super conveniente. Il prezzo? Costa solo 7,64€ grazie al doppio sconto del 5% e del 15% oggi disponibile su Amazon con un coupon! Approfitta, l’offerta scadrà prestissimo!

Cavo USB-C per MacBook super resistente!

Tra i problemi principali dei cavetti per MacBook c’è, senza dubbio, la resistenza. In molti acquistano un secondo cavo più resistente o che, in caso di necessità, possa essere utilizzato in tutte le situazioni.

Ecco quindi che i prodotti di terze parti, rispondono alle esigenze dei clienti. Oggi vi parliamo del cavetto USB-C di Baseus da ben 2 metri che vi permetterà di ricaricare la maggior parte dei vostri dispositivi, compresi i MacBook.

Si tratta di un cavetto nero, in tessuto intrecciato, estremamente resistente e molto bello da vedere. Le estremità sono realizzate in un materiale grigio scuro lucido, molto elegante. Le giunzioni sono inoltre protette da una resistente guaina in gomma che sarà praticamente impossibile da distruggere.

I 100 W possono essere raggiunti grazie allo standard Power Delivery e permettono di sfruttare tutte le potenzialità del brick di ricarica al quale lo collegherete.

Si tratta di un prodotto indispensabile nella borsa di ciascun lavoratore sempre in movimento che ha necessità di caricare spesso in mobilità i propri device.

Grazie alla promo di Amazon disponibile ancora per pochissimo, potrete avere questo fantastico prodotto a soli 7,64€ grazie al doppio sconto del 5% più il 15% disponibile direttamente sulla pagina di acquisto. Cosa aspetti? Acquistalo immediatamente e non te ne pentirai!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.