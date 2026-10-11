Cavo USB-C rovinato vicino al connettore: il tecnico mi ha spiegato quando buttarlo subito

Il problema non è solo il cavo: può rovinare il dispositivo collegato e, nei casi peggiori, creare rischi in casa. Succede ovunque: sul comodino, in ufficio, in auto, nello zaino. Il cavo resta piegato vicino alla presa, viene tirato dal filo, finisce sotto una sedia. E quando per farlo funzionare bisogna tenerlo “nella posizione giusta”, il segnale è chiaro: non è più affidabile. Meglio evitare rimedi di fortuna con nastro adesivo o pressioni sul connettore.

Il primo campanello d’allarme è la ricarica intermittente. Il telefono carica, poi smette. Riparte solo se il cavo viene piegato in un certo punto, spesso vicino alla presa o alla base del connettore. In casi così, spiegano di solito i tecnici dei centri assistenza, i fili interni possono essere già in parte spezzati. Il contatto diventa instabile, la resistenza aumenta e il calore si concentra proprio accanto al connettore USB-C.

Se la plastica è molto calda al tatto, o si sente odore di bruciato, il cavo va staccato subito. Senza insistere. Non “ancora cinque minuti”. Il rischio è danneggiare la porta di ricarica dello smartphone, fondere componenti interni o provocare un principio di corto circuito, soprattutto con alimentatori rapidi e dispositivi che richiedono più potenza dei vecchi caricabatterie.

Guaina spaccata e fili visibili: perché l’isolamento compromesso è pericoloso

Il secondo segnale da prendere sul serio è la guaina esterna spaccata, soprattutto alla base del connettore: è il punto che si piega, si torce e si tira più spesso. Quando si vedono i fili colorati, la schermatura metallica o altre parti interne, l’isolamento non sta più facendo il suo lavoro. Anche se il telefono, all’apparenza, continua a caricarsi.

Primo piano di un cavo USB-C con isolamento rotto e fili scoperti, segnale che va sostituito per evitare rischi in ricarica.

È qui che molti sbagliano: “Funziona ancora”, pensano, e lo rimettono nella presa. Ma i cavi moderni, in particolare quelli compatibili con USB-C Power Delivery, possono gestire tensioni e potenze più alte rispetto ai vecchi standard. Con l’isolamento rovinato cresce il rischio di cortocircuiti: nel migliore dei casi la ricarica si blocca, nel peggiore può danneggiarsi la scheda interna del dispositivo collegato. Il nastro isolante non basta. Copre il danno, ma non riporta il cavo alle condizioni di sicurezza iniziali.

Connettore piegato o allentato: il pericolo per la porta dello smartphone

Il terzo caso riguarda il connettore metallico deformato: piegato dopo una caduta, storto, oppure così allentato da “ballare” quando viene inserito nello smartphone. Forzarlo nella porta USB-C è una pessima idea. I contatti interni del telefono sono piccoli e delicati: basta una pressione sbagliata per rovinarli in pochi secondi. Nei centri di riparazione il consiglio è semplice: se il plug non entra dritto, se fa resistenza o resta inclinato, il cavo va buttato. Un cavo USB-C nuovo costa pochi euro.

La riparazione della porta di ricarica dello smartphone, invece, può partire da circa 39 euro, a seconda del modello e del laboratorio, e salire parecchio sui dispositivi più recenti. C’è anche un altro rischio, meno evidente: un connettore instabile può interrompere e riattivare la corrente più volte durante la ricarica, mettendo sotto stress batteria e circuito di alimentazione. Piccoli scatti, continui. E alla lunga pesano.

Per far durare un cavo USB-C integro, la regola principale è banale ma spesso ignorata: non bisogna mai staccarlo tirando il filo. Va afferrata la parte rigida del connettore, sfilandolo dritto, senza torsioni. Anche usare lo smartphone mentre è in carica può creare problemi, se il cavo resta piegato a 90 gradi vicino alla base o schiacciato tra mano e tavolo.

Meglio evitare nodi stretti, sedie sopra il filo, power bank lasciati penzolare dallo zaino. Alcuni tecnici suggeriscono, sui cavi ancora sani, piccoli rinforzi alla base del connettore, per esempio una molla recuperata da una penna a scatto: serve a distribuire meglio la tensione meccanica. È un accorgimento, non una riparazione. Quando invece compaiono fili visibili, surriscaldamento o connettore piegato, non c’è molto da discutere: il cavo va smaltito secondo le regole locali per i rifiuti elettronici e sostituito con un prodotto certificato, adatto alla potenza del caricatore usato.