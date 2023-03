C'è il 43% di sconto per il mouse SteelSeries Aerox 3: offerta WOW

Bisogna essere davvero dei folli per non prendere al volo questa epica offerta di Amazon sull’ottimo mouse da gaming di fascia alta SteelSeries Aerox 3 Onyx, a maggior ragione oggi che ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra. Con uno sconto del 43%, infatti, il device costa appena 39€ ed è in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo che ti lascerà senza parole.

Realizzato con materiali di altissimo livello e con un cavo in microfibra super mesh per ridurre al minimo eventuali resistenze con il tappetino di gioco, l’Aerox 3 Onyx di SteelSeries è costruito attorno a una struttura a nido d’ape completamente impermeabile ai liquidi.

Risparmia subito il 43% su Amazon per l’ottimo SteelSeries Aerox 3 Onyx

Oltre al formidabile e precisissimo sensore ottico TrueMove Core da 8500 DPI, il mouse punta tutto sull’ergonomia e il peso ridotto pari ad appena 59 grammi: il risultato è un accessorio che imparerai ad utilizzare per tantissime ore al giorno senza mai sensazioni di affaticamento al polso.

Il mouse a marchio SteelSeries è munito di due tasti funzione frontali, un tasto centrale per cambiare rapidamente i DPI e due tasti laterali: questi ultimi possono essere configurati a proprio piacimento all’interno dell’applicazione desktop per svolgere qualsiasi task.

Non farti scappare questa straordinaria offerta di Amazon che ti regala il mouse da gaming SteelSeries al prezzo più economico di sempre. Ad appena 39€ ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

