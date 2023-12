C'è ma non si vede: custodia per Macbook Pro a soli 13 euro!

EooCoo è una Custodia compatibile per Macbook Pro 14 pollici M1 A2442 / M2 A2779 / M3 A2918 A2992 con Touch ID. Si tratta di una Cover rigida in plastica, con superficie liscia e lucida in Cristallo trasparente. Oggi puoi farla tua a soli 13,49 euro, grazie alla combo sconto del 6% + coupon 10% applicabile con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

EooCoo Custodia Macbook Pro: le caratteristiche

Compatibile solo con il 2023 2021 Macbook Pro 14 pollici (numero di modello: M1 A2442, M2 A2779, M3 A2918 A2992 rilasciato nel 2021, 2023). Si prega di controllare il modello di Macbook “AXXXX” sul retro prima dell’acquisto. Non compatibile con altri modelli di MacBook. In caso di problemi di qualità entro 90 giorni, contattare il servizio clienti per la sostituzione in tempo. Il foro di ventilazione progettato per adattarsi al notebook garantisce una sicura dissipazione del calore. Taglio preciso, protezione a tutto tondo e anche aperture di ricarica riservate.

Plastica PC di alta qualità con elevata resistenza agli urti e buona stabilità dimensionale (non devi preoccuparti che la custodia si deformi ad alta temperatura). Protegge il tuo Macbook da graffi. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

EooCoo è una Custodia compatibile per Macbook Pro 14 pollici. Oggi puoi farla tua a soli 13,49 euro, grazie alla combo sconto del 6% + coupon 10% applicabile con una semplice spunta.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.