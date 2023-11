Cellulare per anziani a soli 26 euro! Tasti grandi e facile da usare

Anche gli anziani hanno diritto ad avere una vita tech, di essere sempre connessi con i figli e i nipoti lontani, oltre che con le semplici telefonate anche tramite chat o videochiamate. Guardando cosa postano sui Social e lasciare loro commenti e reazioni. Un modo per stare vicini anche in modo virtuale, abbattendo le barriere fisiche e temporali. Questo cellulare per anziani Uleway è semplicissimo da usare, con schermo e tasti grandi. La batteria dura a lungo, quindi non avranno il problema di ricordare costantemente di caricarlo. Inoltre, è dotato di tasto SOS per le chiamate urgenti in modo semplice. Oggi lo paghi solo 26,48 euro, abbinando allo sconto di partenza del 5% un coupon di 2 euro applicando una semplice spunta. Puoi restituirlo entro il 31 gennaio 2024.

Cellulare per anziani Uleway: prezzo e caratteristiche

Il cellulare per anziani Uleway è diverso dai normali smartphone. Le sue funzioni principali sono telefonare ed inviare e ricevere sms. Tutte le funzioni che renderebbero l’utilizzo complicato sono state volutamente omesse. Se premi il tasto SOS posto sul lato posteriore, il telefono chiama automaticamente questi numeri finché qualcuno non risponde. Il telefono può mandare messaggi mentre sta chiamando, puoi decidere di disattivare questa funzione. Se premi il tasto per sbaglio, puoi annullare le chiamate entro 3 secondi. Il telefono per anziani con base di ricarica, semplice e pratica, come se fosse un cordless. In caso di emergenza puoi premere il pulsante per chiamare immediatamente in soccorso i tuoi contatti preferiti.

La Batteria ha lunga durata: può durare anche 6 o 7 giorni in standby. Il telefono per anziani non ha nessun blocco o vincolo e può essere utilizzato con qualsiasi SIM di qualsiasi operatore GSM. Ecco altre funzioni: Luce led, Memoria espandibile (32G Micro SD card), possibilità di memorizzare 100 numeri in rubrica, blocco/sblocco tasti, bilanciere controllo volume, foro per inserire un cordino da mettere al collo, suono pressione tasti, Numeri e lettere grandi, tasti grandi e sporgenti, speaker vivavoce, fotocamera, calcolatrice, MP3, BT, FM, dual-SIM, u disk.

Insomma, un utilissimo cellulare per anziani, multifunzione e facile da usare. Oggi lo paghi solo 26,48 euro, abbinando allo sconto di partenza del 5% un coupon di 2 euro applicando una semplice spunta. Puoi restituirlo entro il 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.