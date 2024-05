Cellulare per anziani con FUNZIONE SOS a MENO DI 40 EURO su Amazon

Se stai pensando di regalare un telefono a chi in famiglia ha qualche anno in più, non perdere l’offerta sul Cellulare per Anziani Uleway! Oggi è disponibile su Amazon a soli 37 euro con uno sconto del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro!

Cellulare per Anziani Uleway: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Cellulare per Anziani Uleway ha un design a pulsante grande, icona del menu di grandi dimensioni, alto volume, pulsante laterale per controllare lo sblocco e la torcia elettrica.

L’utente può collegare la base di ricarica e la porta di ricarica USB (adattatore USB, presa con porta USB o computer) così da caricare il telefono mettendolo semplicemente nel dock di ricarica. Gli altoparlanti aggiornati assicurano che ogni chiamata sia forte, chiara e semplice. Quando si usano le chiamate a mani libere, non è necessario che le orecchie siano vicine al telefono cellulare, ma possono anche sentire voci forti.

Il dispositivo supporta moltissime funzioni: calendario, SOS,calcolatrice, sveglia, pianifica corrente, radio FM, immagini, video player, audio player, registratore del suono. È dotato anche di torcia elettrica: basta premere il tasto laterale per accendere/spegnere la torcia.

La Batteria a lunga durata permette di utilizzare il cellulare per giorni interi senza alcuna preoccupazione. Inoltre garantisce l’impostazione dell’SOS sfruttando 5 numeri di telefono per il contatto di emergenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.