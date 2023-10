Centralina elettrica portatile Anker in sconto su Amazon: l'elettricità la produci tu

Chi non volesse o avesse la possibilità di fissare dei pannelli fotovoltaici può optare per un pannello portatile (venduto a parte), ovverosia un tipo di sistema che, abbinato a una centrale elettrica come questa di Anker che vi presentiamo, può essere spostato e portato sempre con sé, per alimentare dispositivi utili in campeggio, nel garage o nella casetta in campagna o montagna.

In realtà può essere utilizzato dove si vuole, anche in casa, in quanto come sempre possono essere potenziati aggiungendo accessori. In questo modo, giusto per fare un esempio, la potenza di picco di 256W ti permette di avere una soluzione a tutto tondo per ricaricare tutto il necessario. Alimenta senza problemi una stufetta, un frigorifero portatile, una lampada e una TV.

Centrale elettrica portatile, dai un taglio alle bollette

Alimentato sia dalla normale presa di corrente elettrica, sia da una eventuale fonte di energia verde e rinnovabile come ad esempio un pannello solare (da comprare a parte), puoi ricaricare questa centralina ovunque tu vada. Oltre all’energia più pulita che ottieni dal sole, risparmi anche denaro non dovendo ricaricarlo dall’elettricità domestica. Ti basta posizionarlo anche in veranda oppure sul balcone per ottenere subito i primi risultati.

Il generatore include una batteria al litio ternaria LiFePO4 di alta qualità ad alte prestazioni e di grande capacità e funzioni di protezione del sistema come sottotensione, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, cortocircuito, sovratensione di carica e scarica eccessiva. Con essa ottieni 3.000 cicli di carica completi e una durata della batteria 6 volte maggiore rispetto alle batterie standard agli ioni di litio.

Dulcis in fundo, la centralina Anker è dotata di 2 porte AC, 3 porte USB-A, una porta USB-C e una presa per auto. Con le promozioni adesso in corso su Amazon, lo porti a casa a un ottimo prezzo. Completa l’ordine adesso per avere tutto a 369€ (ma ti fa risparmiare almeno il doppio già dai primi mesi di utilizzo). Spedizioni rapide e gratis, ma ancora pochissimi pezzi rimasti.

