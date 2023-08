CENTRALINA PORTATILE Jackery Explorer 500: potenza ed elettricità GRATIS dal SOLE

Se sei un appassionato di avventure all’aperto, camper, campeggio ed escursioni, la Jackery Explorer 500 è la centrale elettrica portatile che ti permetterà di godere di comfort e convenienza ovunque tu vada. Con batterie al litio da 518Wh e una presa AC 230V/500W, questa centrale elettrica ti offre l’energia necessaria per alimentare dispositivi elettronici, elettrodomestici e altro ancora durante le tue avventure. Oggi puoi fare tua questa potenza a soli 469€, grazie allo sconto su Amazon di ben il 29%. Un investimento vantaggioso anche in prospettiva, visto quanto di farà risparmiare e ti tornerà utile.

Jackery Explorer 500, la tua centralina a energia solare

Con una capacità di 518Wh, la Jackery Explorer 500 è in grado di alimentare una varietà di dispositivi, tra cui laptop, telefoni cellulari, luci, ventilatori, frigoriferi portatili e molto altro. Dispone di una presa AC 230V/500W, perfetta per dispositivi che richiedono una maggiore potenza come laptop e apparecchiature mediche. Inoltre, offre porte USB per caricare dispositivi più piccoli come telefoni e tablet.

Il design compatto e leggero rende la Jackery Explorer 500 facile da trasportare ovunque tu vada, sia che si tratti di campeggio, escursioni o viaggi in camper. È possibile ricaricare la centrale elettrica tramite pannelli solari (venduti separatamente), permettendoti di sfruttare l’energia solare per alimentare i tuoi dispositivi anche in luoghi remoti. Le batterie al litio ad alte prestazioni garantiscono una lunga durata e una carica affidabile per tutte le tue avventure.

A differenza di generatori tradizionali a benzina, la Jackery Explorer 500 è completamente silenziosa e non emette gas nocivi, rendendola ecologica e adatta a qualsiasi ambiente. Dispone inoltre di protezioni integrate come sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito per garantire la tua sicurezza e quella dei tuoi dispositivi. Con la sua potenza portatile, versatilità d’uso e possibilità di ricarica solare, questa centrale elettrica ti permette di restare connesso e alimentato anche lontano dalla rete elettrica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.