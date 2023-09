Cuffie per Xbox a POCHISSIMO? Ecco, l'OCCASIONE di oggi su Amazon

Che mondo sarebbe senza il gaming? Non si può neanche immaginare per alcune persone. E per gli appassionati oggi è spuntata fuori una bomba assurda. Se corri adesso su Amazon, troverai le cuffie da gaming di Microsoft, a soli 54,99€, invece di 59,99€. Si tratta davvero dell’occasione più furba del giorno.

Se anche tu non aspettavi altro che il momento in cui Amazon avrebbe svenduto queste cuffie per Xbox, eccolo arrivato. Oggi te le porti a casa con lo sconto shock dell’8%. Quindi, aggiungile ora al tuo carrello, così al checkout saranno magicamente già scontate dal sito.

Cuffie gaming con microfono Noise Cancelling, Stereo Bass Deep, cuscinetti auricolari super comodi

Una vera bomba per i gamers, quindi che aspetti ancora? Dal design unico e dal colore nero, perfetto per accompagnare la notte e i tuoi videogames preferiti!

Ascolta al meglio i tuoi giochi con le Cuffie stereo per Xbox, che supportano la tecnologia ad alta fedeltà Windows Sonic, l’audio spaziale DTS Headphone:X e Dolby Atmos, con audio analogico nitido per le chat; diffusori audio cablati da 40 mm di elevata qualità per rendere al meglio i suoni alti e bassi.

Compatibili con Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows con un connettore jack da 3.5 mm; collegabili direttamente al Controller Wireless per Xbox tramite il connettore jack audio da 3.5 mm; non servono batterie.

Un design leggero e flessibile con archetto regolabile e morbide imbottiture per distribuire la pressione in modo uniforme. I padiglioni sono ampi e morbidi per un utilizzo più confortevole durante le lunghe sessioni di gioco.

Ma non vorrai mica farti sfuggire questa bomba per il gaming? Amazon ti dà la possibilità di avere queste cuffie a veramente pochissimo, corri subito a prendertele!

