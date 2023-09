Cerchi un monitor PHILIPS a meno di 90€? Scopri subito questa OCCASIONE furbissima

Vai pazzo per i videogames e stavi aspettando l’offerta shock per finalmente portarti a casa un monitor decente? Oggi trovi questo monitor di Philips a soli 89,90€, invece di 142€. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi e possa davvero finire, lo vogliono tutti.

Questo monitor è davvero l’occasione migliore della giornata, corri subito su Amazon, per averlo con un mega sconto del 37%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Philips 241V8L Monitor 24″ LED VA Full HD, 1920 x 1080, Gaming Adaptive Sync: oggi è praticamente svenduto

Philips ti garantisce sempre una qualità unica e ad un prezzo super economico ed accessibile per tutti. In particolare, per chi da tempo cercava un monitor a pochissimo, eccolo qua.

Monitor con pannello VA per angoli di visione 178°/178°. Tecnologia Adaptive Sync per giocare in modo fluido a 75Hz. Porte VGA e HDMI per collegarsi ai dispositivi senza adattatori.

Flicker Free e Low Blue Mode per il benessere dei tuoi occhi. Predisposizione VESA per poter montare il monitor a muro. Il monitor Philips V-Line con ampio angolo di visualizzazione offre una visione oltre ogni limite, una qualità elevata e funzioni essenziali. La sincronizzazione adattiva assicura una visualizzazione video fluida. Caratteristiche quali antiriflesso, modalità LowBlue e immagini prive di sfarfallio non affaticano gli occhi.

Oggi, potrebbe finire, troverai questo monitor di Philips a davvero pochissimo rispetto al solito, quindi corri adesso a prendertelo, prima che sia troppo tardi e possa davvero finire!

