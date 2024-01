Cerchi un Notebook gaming eccellente? Con questo MSI in OFFERTA nessuno oserà più sfidarti!

MSI Katana GF66 12UC-402XIT è un eccellente Notebook Gaming 15.6″ FHD 144Hz, Intel I7-12700H, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 512GB SSD M.2 PCIe 4.0, 16GB RAM DDR4 3200MHz, WiFi 6, No-OS, Layout e Garanzia italiana. Oggi puoi prenderlo a molto meno: 999 euro grazie al 29% di sconto!

MSI Katana Notebook gaming: le caratteristiche

La serie Katana GF è potente e robusta come una lama e ottimizzata per scatenare prestazioni reali durante il gioco; katana GF66 offre prestazioni ottimali grazie all’esclusiva tastiera con illuminazione rossa per farti brillare sul campo di battaglia. E’ dotato dell’ultimo processore Intel Core i7 di dodicesima generazione per prestazioni ed efficienza, fornendo una spinta senza precedenti nei lavori multitasking e nei giochi pesanti.

NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU offre le massime prestazioni per giocatori e creatori. È alimentata da Ampere, l’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, con nuovi RT Core e Tensor Core. I portatili MSI hanno una garanzia di 2 anni, la copertura rimane invariata anche se acquistati con fattura. Display da 144 Hz IPS il display gaming veloce ti offre le immagini più vivaci così da non sbagliare mai un colpo. Soluzioni termiche dedicate sia per la CPU che per la GPU con un massimo di 6 heatpipe; ingrandendo il diametro interno del tubo termico e utilizzando l’esclusivo olio termico MSI per garantire le massime prestazioni in condizioni di gioco estreme.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.