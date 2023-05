Cerchi un TABLET top di gamma a meno di 100€? Fidati, questo è PERFETTO

Se anche tu stavi cercando un tablet perfetto per ogni occasione, che sia per lavoro o per svago? Beh, allora sei nel posto giusto al momento giusto, oggi ti porti a casa il Lenovo Tab M8 a soli 99€, invece di 149€. Solo oggi, se corri adesso lo troverai ancora disponibile su Amazon.

Un mini prezzo che mandato tutto Amazon in tilt in pochissimo tempo, proprio in queste ore. Oggi, ti porti a casa questo tablet con un mega sconto del 34%. Non ti resta che aggiungere il tablet al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Lenovo Tablet M8 HD (2nd Gen), Scheda Grafica Integrata, 2GB RAM, 32GB

Non aspettare più troppo tempo, oggi puoi portati a casa questo tablet davvero top di gamma, a pochissimo rispetto al solito. Ne rimangono ancora pochi pezzi disponibili su Amazon.

Questo modello di Lenovo, è davvero incredibile e ha fatto impazzire tutti gli utenti. Dalle piccole dimensioni, ma sempre perfette per ogni tipo di occasione, che sia per lavoro o per svago. Con tanto di schermo LCD IPS HD da ben 8″ (1024 x 800), 350 nits touchscreen capacitivo a 10 punti.

Con memoria 2 RAM, 32 ROM, ma non solo anche con un processore MediaTek Helio A22 Tab, Quad-Core, 2.0 GHz. Potrai godere anche di ben 18 ore di autonomia di navigazione. Dotato anche di un autoparlante laterale Dolby Audio, davvero incredibile.

Un tablet davvero unico, che stanno cercando tutti su Amazon. Oggi, ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili, con un mega sconto del 34%. Corri subito su Amazon, prima che l’offerta possa terminare.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.