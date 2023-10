Champions League, Europa League e tanto altro su NOW a meno di 10 €/mese

NOW è il punto di riferimento degli appassionati di sport, con un’offerta ricchissima e un costo inferiore ai 10 euro al mese. Con la piattaforma di streaming di Sky, infatti, è possibile guardare le partite della Champions League, dell’Europa League e della Conference League.

In più, il servizio include le 3 partite per turno di Serie A trasmesse da Sky, la Serie B, la Serie C e anche i campionati europei disponibili su Sky. Ci sono anche gli altri sport: la Formula 1, la Moto GP, il tennis, il basket e tanto altro.

NOW Sport costa 14,99 euro al mese ma optando per l’abbonamento annuale il costo si riduce a 9,99 euro al mese per 12 mesi (la fatturazione è mensile). È possibile aggiungere l’opzione Premium per avere anche le 2 visioni in contemporanea. Il costo è di 15,99 euro al mese.

Per attivare il Pass Sport di NOW è sufficiente accedere al sito ufficiale di NOW, tramite il link qui di sotto.

Un’offerta ricca e conveniente per gli appassionati di sport con NOW

Come sottolineato in apertura, NOW Sport mette a disposizione dei suoi utenti un’offerta davvero ricca di contenuti. C’è la Champions League a cui si affiancano l’Europa League, la Conference League, le 3 partite di Serie A per turno, la Serie B, la Serie C, i campionati europei, la Formula 1, la Moto GP e molto altro ancora.

Un altro punto di forza del servizio sono i costi. NOW Sport costa:

9,99 euro al mese per 12 mesi con abbonamento della durata di un anno oppure 14,99 euro al mese

con abbonamento della durata di un anno oppure 14,99 euro al mese 15,99 euro al mese per 12 mesi con abbonamento della durata di un anno oppure 19,99 euro al mese aggiungendo l’opzione Premium per avere le 2 visioni in contemporanea

L’offerta è attivabile direttamente online: in questo momento, NOW è la scelta giusta per tutti gli appassionati di sport alla ricerca di un modo conveniente per guardare le partite.

